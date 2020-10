“Ya me quedaba la última candela prendida con la que le he estado pidiendo a Dios que todo volviera a la normalidad y pudieran abrir los bares. No ve que esa es la zona de confort de nosotros los hombres, cada vez que salía a la pulpería y volvía la doña me decía ‘qué dicha que ya llegó el único que hace caso en esta casa’, porque ni los güilas'”, recordó Beto, quien dijo que --como a tantísimos-- ya le hacía falta la salidita con los compas.