Bianca, la niña herediana que transformó su hogar con pulseras y sueños de volar

En San Joaquín de Flores, Heredia, vive una niña que parece tener alas en el corazón.

Se llama Bianca Herrera Carranza y aunque el 17 de setiembre apenas cumplirá 13 años, ya sabe lo que significa luchar por los sueños, ahorrar para alcanzarlos y, sobre todo, inspirar a toda una familia con su ejemplo.

Bianca estudia en el colegio New Hope, juega voleibol y, desde hace dos años se convirtió en emprendedora de ferias. En la última que estuvo fue el pasado fin de semana en la Expo Kids del City Mall.

Bianca, la niña herediana que transformó su hogar con pulseritas y sueños de volar. (Cortesía/Cortesía)

Su negocito, “Biajewelry”, nació casi por casualidad, pero hoy es un proyecto lleno de brillo, como las pulseras y collares que hace desde que tenía cinco años.

“Un día anunciaron una feria de emprendedores cerca de donde vivíamos y les pedí a mis papás que me apoyaran, quería vender ahí mis manualidades. Ya vendía en la escuela, pero quería ir a una feria. Fue mi primera vez y lo vendí todo, regresé con las bolsas vacías y el corazón feliz”, cuenta la herediana con una sonrisa de oreja a oreja.

Sueños que vuelan alto

Bianca no piensa en pequeño. Mucho de lo que gana con sus ventas lo va ahorrando en un sobre digital que ella misma bautizó “Estudios de aviación”. Su meta es clara: convertirse en sobrecargo (tripulante de cabina) y trabajar en los aviones.

Estas bellezas de bisutería hace Bianca a sus 13 años. (Cortesía/Cortesía)

Además, sueña con tener su propio negocio físico, incluso un centro comercial donde pueda dar empleo a más personas.

“Jamás digo ‘no puedo’, siempre saco fuerzas y cumplo con mis responsabilidades. Tengo dos metas: volar y tener mi negocio en tierra. Sé que lo voy a lograr”, dice convencida.

Esta niña en verdad que es empunchada, como le gusta aprender bastante recibe clases virtuales de bisutería con una profesora colombiana llamada Eyeme y hasta viajó dos meses a Medellín para perfeccionar su arte.

Ahora produce todo tipo de accesorios, desde pulseras hasta collares, pulseras y anillos tejidos con aguja en la técnica miyuki.

Con su negocito, Bianca ya logró hasta comprarse su propia mascota, Hanny. (Cortesía/Cortesía)

Una familia iluminada

Pero el impacto de Bianca va mucho más allá de lo económico. Su mamá, Singrid Carranza, confiesa que gracias al emprendimiento de su hija salió de una fuerte depresión.

“Hace dos años yo vivía muy deprimida, pero ayudarla en las ferias, verla con tanta motivación, me devolvió la alegría. Ya ni me acuerdo de esos días grises, porque mi hija llenó de luz nuestra casa. Todos en casa estamos muy orgullosos de ella, mi esposo (don Felipe Herrera) la apoya siempre y le encanta verla emprender y soñar”, cuenta emocionada la mamá.

La inspiración también alcanzó a su hermana mayor, Krisly Trigueros, de 26 años. Ella era ama de casa, pero al ver la constancia de Bianca decidió estudiar estilismo y hoy ya ejerce como profesional.

“Todo gracias a mi hermanita, ella me hizo creer en mí”, asegura Krisly.

Inspiradora

En cada feria donde participa, Bianca no solo vende. También se encarga de motivar a otros chiquitos para que emprendan. Su lema es claro: “Entre mujeres nos apoyamos”.

Esta foto vale oro porque es de la primera feria en la que participó Bianca, hace dos años. Vendió todo. (Cortesía/Cortesía)

“Cuando estoy en una feria me gusta decirles a los otros niños que no dejen de soñar, que siempre piensen en tener su propio negocio. Todo se puede lograr”, asegura con la madurez de alguien mucho mayor.

El fruto de su esfuerzo ya le permitió darse varios gustitos, como comprarse su propia mascota, una perrita de raza shih tzu llamada Hanny, que ahora tiene dos años. Bianca la mantiene por completo: comida, vacunas, paseos… todo sale de su propio bolsillo.

Además, hace pocos días cumplió otra meta: pagarse con sus ventas el tiquete de avión para viajar a Estados Unidos esta misma semana.

Lección en el Día del Niño

En tiempos en que muchos niños pasan pegados al celular, Bianca decidió tomar sus manitas para crear sueños. Ella nos enseña que la niñez puede ser etapa de juegos, pero también de motivación, disciplina y ganas de crecer.

Su historia es el mejor regalo en este Día del Niño, porque recuerda que nunca es demasiado temprano para comenzar a soñar y que incluso los más pequeños pueden encender la luz de toda una familia.

Para pedidos, usted puede llamar a los teléfonos: 7113-5075 o al 8534-5810. (Cortesía/Cortesía)

“Creo que nací siendo emprendedora. Si algún día logro crecer más, quiero dar trabajo a otras personas, porque ayudar a otras familias sería lindísimo”, dice Bianca, con esa ilusión que solo tienen los niños que miran la vida como un campo lleno de posibilidades.

Con este código QR usted puede entrar directamente al Instagram de Bianca y hacer sus pedidos. (Cortesía/Cortesía)

Si quiere hacerle pedidos a Bianca, puede llamarla a los teléfonos: 7113-5075 o 8534-5810. También puede buscarla en Instagram así: bia_jewerlycr

