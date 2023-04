Bloqueo telefónico hizo que policías penitenciarios perdieran citas en la Caja

Los problemas de los bloqueos celulares en alrededores de los centros penales continúan.

Son muchísimos los ciudadanos de bien que viven cerca de las cárceles y ven limitados su derecho a comunicarse por medio de los celulares, debido a que los bloqueos que deberían ser exclusivos de centros penitenciarios, también los afecta a ellos, algo que es completamente injusto.

Gerald Campos compareció este jueves ante los diputados. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Es más, hasta los policías penitenciarios se han visto afectados porque sus celulares no funcionan cuando están trabajando y eso hasta han perdido citas de la CCSS porque los llaman y no les entran las llamadas.

Este jueves, el ministro de Justicia, Gerald Campos, compareció ante los diputados de la comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y dijo que ese tema del bloqueo fuera de las prisiones escapa de las manos del Ministerio de Justicia.

“Lamento la situación de que se vean afectados los vecinos, pero si se pone en una balanza entre la cantidad de delitos que se cometían y la cantidad de vecinos afectados, es algo que tenemos que sopesar. Esos vecinos que hoy se quejan, viera que complicado, hoy están tirándonos las aguas negras al centro penitenciario, ya yo pedí la intervención del Ministerio de Salud, entonces una por otra”, manifestó Campos.

El tema de las aguas negras se está dando en la cárcel conocida como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Las declaraciones del jerarca no les hizo muchas gracia a los diputados, por eso varios le reclamaron. Una de ellas fue Dinorah Barquero, del partido Liberación Nacional.

“Usted nos dice hoy que una por otra, pero jamás podría aceptar que un ministro venga a deciros que una cosa por otra, o que una falta por otra, o que tienen que aguantar ellos porque están haciendo tal otra cosa”, dijo Barquero.

La legisladora dijo, además, que no es justo que las personas que viven cerca de las cárceles vean limitado el uso al celular y del Internet, ya que afecta hasta en temas de salud, trabajo y estudio.

Las personas que viven en los alrededores de las cárceles no pueden usar su celulares. Foto: Archivo. (María José Howell)

Al final de la comparecencia, el ministro reconoció que también los policías penitenciarios se han visto afectados por el bloqueo de los celulares, ya que mientras están trabajando permanecen incomunicados.

“A mí me molestó saber que la Caja Costarricense de Seguro Social les cancelaba citas (a los oficiales de la policía penitenciaria) porque no les ubicaba, ya llegué a un acuerdo con la Caja, tenemos lugares centrales donde se reciben las llamadas, ya les modificamos el horario, no deben permanecer 24 horas en el penal, los que se quieren ir para la casa después de su jornada laboral lo pueden hacer”, dijo Campos.