Bonos de vivienda estarían en alitas de cucaracha por proyecto del Gobierno

El bono de vivienda, esa ayuda que da el Estado para que las familias de clase media-baja pueda alcanzar el sueño de tener casita propia, podría estar en alitas de cucaracha.

Lo decimos porque el Gobierno busca impulsar un proyecto en el que quiere fusionar las tres entidades del sector vivienda, lo cual provocaría la eliminación de programas sociales como el bono familiar de la vivienda y el programa de vivienda para jóvenes (Profivijo), de acuerdo con declaraciones de la contralora general de la República, Marta Acosta.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y la contralora general, Marta Acosta, en la Comisión de Hacendarios, este martes. Foto: Asamblea Legislativa.

La Teja consultó a Marisol Arrieta Cabalceta, una costarricense, emprendedora y que forma parte de las 50 familias que fueron beneficiadas la mañana de este viernes en el proyecto Espaveles, ubicado en Santa Cruz, Guanacaste, con un bono de vivienda, para que nos hablara qué opina al respecto de que este tipo de beneficios desaparezcan.

“Estos bonos de vivienda dan la oportunidad de volver una realidad la cola del venado, es decir, lo imposible, para personas como nosotros que nos ganamos el día a día y vivimos coyol quebrado, coyol comido, y si cierran esta entidad y desaparecen estos programan, acaban con el sueño de muchas madres”, dijo Arrieta.

La intención del Gobierno para funcionar el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) es ahorrara alrededor de ¢8.000 millones anuales al Estado al eliminar duplicidad de funciones.

Luis Daniel Arias Díaz, otro costarricense que recientemente fue beneficiado con el bono de vivienda, aseguró que efectivamente este programa ayuda muchísimo y por ende sería una lástima que lo fumiguen.

“A mí me aprobaron un bono de 9 millones, son 9 millones en los que yo no tuve que pagar nada, muchas personas, incluyéndome, no hubiéramos hecho nuestra casa tan fácil si no fuera por este programa”, manifestó.

De igual manera señaló que adquirir una vivienda sin un bono es muy difícil en estos tiempos por el factor económico y si alguno quiere alguna, debe tomar la decisión de solicitar un préstamo con algún banco del país con una tasa de interés bastante alto.

La fusión de estas instituciones daría paso a un nuevo ministerio que se llamaría Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat).