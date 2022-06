Botar pastillas vencidas a la basura podría afectar el cambio de sexo en cocodrilos

Las medicinas vencidas que la gente bota a la basura de forma incorrecta pueden enfermar el medio ambiente y hasta afectar a algunos animalitos.

Tiene un pastillero vencido y no sabe qué hacer con ellas, llévelas a Punto Seguro. (Cortesía )

Es por eso que el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica está realizando una campaña de información para que la ciudadanía aprenda qué es lo que se debe hacer con las medicinas que ya vencieron.

Los residuos de esas medicinas caducadas se consideran contaminantes y cuando llegan al ambiente, pueden ocasionar efectos dañinos en los ecosistemas, como la alteración de la estructura del cuerpo de algunos animales o hasta el cambio de sexo en los cocodrillos.

Además, no solo los animalitos se ven perjudicados, pues en el caso de los seres humanos, los residuos de los fármacos no son fáciles de detectar por los filtros de las plantas purificadoras de agua, por lo que quedan particulas en el preciado líquido y hacerlo no potable.

Por si fuera poco, como algunas de las medicinas que se botan son antibióticos, su presencia en los suelos ayuda a que las bacterias sean más resistentes y eso genera la proliferación de virus y bacterias cada vez más nocivos para la salud humana y animal.

Las pastillas pueden llegar a las fuentes de agua y contaminarla. (Cortesía )

“Es indispensable que seamos conscientes de que es responsabilidad de todos velar por el desecho correcto de los medicamentos, no solo por nuestro entorno, sino que también esto puede dar pie a que otras personas revendan medicinas vencidas”, explicó el doctor Gustavo Sáenz, farmacéutico y vocero del Colegio de Farmacéuticos.

Pero, entonces, ¿dónde se desechan?

Desde hace tres años hay una campaña llamada Punto Seguro, a la que se unieron farmacias, clínicas, municipalidades, universidades y algunas empresas, por lo que lo ideal es que consulte, cerca de su casa, cuál de todos esos lugares reciben los medicamentos para que los vaya a dejar ahí para que ellos los procesen de forma segura para no dañar al medio ambiente.

[ Colegio de Farmaceúticos recuerda que uso de mascarilla es obligatorio en farmacias ]