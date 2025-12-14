Box Correos: la lista de productos que muchos compran y necesitan permiso especial

Miles de personas en Costa Rica utilizan los servicios de paquetería y casilleros para traer sus compras en línea desde Estados Unidos, sin embargo, muchos desconocen que algunos productos de uso tan cotidiano como el champú o el desodorante requieren permisos especiales para entrar al país.

Según explica Box Correos, de Correos de Costa Rica, una gran variedad de artículos de uso personal o productos comestibles tienen restricciones y requisitos de importación impuestos por entidades como el Ministerio de Salud, lo que puede resultar en una pérdida de tiempo y dinero si no se tramita correctamente.

Box Correos aclara cuáles son los productos restringidos. (Shutterstock)

La lista que sorprende a los costarricenses

La entidad confirmó una extensa lista de artículos que requieren permiso del Ministerio de Salud, y que generalmente llegan en los paquetes de los costarricenses:

Cuidado Personal: Desodorantes , cremas , perfumes , enjuague bucal , champú , pasta de dientes , jabón , bloqueador solar y preparaciones para afeitar.

, , , , , , , y preparaciones para afeitar. Belleza y Estética: Maquillaje , esmaltes de uñas , productos de belleza y preparaciones capilares.

, , productos de belleza y preparaciones capilares. Alimentos: Productos comestibles , como chocolates , confites y té.

, como , confites y té. Farmacéuticos y Médicos: Medicamentos, suplementos vitamínicos, equipo médico (como oximetros o medidores de presión arterial), jarabes, ampollas y pastillas.

De forma más curiosa, la lista incluye artículos como juguetes sexuales y pañales (para niños y adultos).

LEA MÁS: El hampa la golpeó 4 veces en Desamparados: Así “se sacudió” esta nicaragüense con un negocio único

La clave para no perder el paquete

La diferencia crucial para los compradores en línea es saber quién debe tramitar el permiso especial para no tener que incurrir en trámites largos y pagos extra.

Ministerio de Salud: Box Correos puede realizar el permiso de importación para algunos productos que se encuentren en perfectas condiciones y 100% funcionales. La recomendación es siempre consultar al servicio al cliente antes de comprar.

puede realizar el permiso de importación para algunos productos que se encuentren en perfectas condiciones y 100% funcionales. La recomendación es siempre consultar al servicio al cliente antes de comprar. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Si trae semillas , plantas , café en grano , pieles o productos de origen animal, Box Correos NO realiza el trámite . Es responsabilidad del cliente gestionarlo con una Agencia Aduanal de su preferencia.

Si trae , , , pieles o productos de origen animal, . Es gestionarlo con una Agencia Aduanal de su preferencia. Productos Peligrosos: Los artículos clasificados como peligrosos por ser explosivos, inflamables o corrosivos (incluyendo el esmalte de uñas y artículos con alcohol como primer ingrediente) tienen prohibiciones y restricciones locales e internacionales para su envío.

LEA MÁS: “Pegaba gritos y golpeaba la mesa”: Amador revela el supuesto “capricho” que desataba la furia de Rodrigo Chaves

Tenga en cuenta los permisos especiales que necesita para evitar dolores de cabeza. (Cortesía)

El Box Correos reitera que el bodegaje (almacenamiento) no está incluido y el cliente deberá cancelarlo aparte, por lo que es vital considerar estos requisitos antes de realizar cualquier compra en línea.

Para más detalles, el usuario debe ingresar a la sección de ayuda, “Productos Restringidos” en www.boxcorreos.com.