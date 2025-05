Bruja: “Señores de la Liga, yo les regalo la limpia, a ustedes les hicieron una brujería muy potente”

La bruja de cuarta generación Mithzi Bonilla, popularmente conocida en redes sociales como Mithzi-Tarot, está demasiado preocupada desde la noche del miércoles 28 de mayo cuando le informaron que la Liga Deportiva Alajuelense perdió otro campeonato nacional.

Bruja está muy preocupada: “Señores de la Liga, yo les regalo la limpia, no me la paguen, a ustedes les hicieron una brujería muy potente”. (Cortesía)

Está tan preocupada de lo que pasa en la Liga que nos confirmó no le cobraría ni un cinco a los responsables del club manudo por hacerles una limpia y no cualquier limpia sino de las más potentes que existen en el mundo de la brujería.

A Mithzi-Tarot no le gusta el fútbol y casi no se da cuenta de lo que pasa, pero cuando le dijeron que otra vez los manudos perdieron el título, de inmediato su mente se devolvió a diciembre del año pasado.

Es que en diciembre nosotros la buscamos para que le tirara las cartas del tarot a la Liga por el tema de las predicciones para este 2025 y fue en ese momento que a ella le comenzó una preocupación, como un desconsuelo, con el tema de Alajuelense.

Si alguien cree que es mentira, les recordamos que el 5 de enero publicamos la nota de la que le vamos a hablar y en la que dijo: “A mí nadie me saca de la cabeza, porque así lo siento, que Alajuelense tiene algo, una brujería, hay algo en el estadio, un tipo de sal.

“Tendría que ir al estadio a revisar. Definitivamente este año ellos deben ver qué hacer con el equipo. Habrá mucho problema, será un mal torneo para ellos”.

¡La pegó!

A pesar de que no le gusta el fútbol, Mithzi-Tarot no es la primera vez que nos habla de fútbol. Ella pegó que iríamos al mundial de Rusia. (Eduardo Vega Arguijo)

No habla de fútbol

Este jueves, volvimos a hablar con Mithzi-Tarot y de una vez nos advirtió que a lo que ella se refiere que pasa en la Liga supera lo deportivo.

“Señores de la Liga, yo les regalo la limpia, no me la paguen, a ustedes les hicieron una brujería muy potente. Esto ya no es fútbol, esto es una carga muy pesada y diferente, hablamos de energías muy negativas de una gran sombra que no deja que el león ruja como debería.

“Yo siento esa potente energía negativa que está atrapada en el equipo, es algo viejo, algo muy oscuro, que los está deteniendo justo antes de poder levantar la copa”, asegura la bruja.

Además, explica la experta en limpias y hechizos, lo siguiente: “No estoy hablando de capacidades deportivas, de contrataciones de jugadores para ser mejor equipo, tampoco hablo de la mala suerte. Voy a ser muy clara, estoy hablando de una gran maldición que hay que romper”.

Alguien podría decir que Mithzi-Tarot está exagerando, pero es que la tirada de cartas del tarot a la Liga en diciembre pasado en verdad que la afectó mucho y de hecho.

“Definitivamente lo que pasa en la Liga es energético. Veo cambios, pero para lo negativo. Me salen cartas al revés, cartas muy feas, eso significa que lo que se viene no es muy positivo. Si ellos en Alajuelense no hacen algo por estar mejor, por buscar la luz, se vienen momentos difíciles”. Repetimos, esto se publicó el pasado 5 de enero.

Es por eso que la bruja dedicó unas palabras directamente a los rojinegros de corazón, la afición y los que haya en la dirigencia.

Mithzi-Tarot tiene todo listo para hacerle gratis una limpia profunda a la Liga, solo está esperando que la llamen. (Cortesía)

“Se necesita una limpia especial, una muy fuerte para liberar esas energías negativas tan profundas que sentí en el equipo. Le hablo a los verdaderos liguistas, ya no pueden seguir así por eso me ofrezco. Dejen de subestimar las fuerzas del mal, dejen de creer que una brujería muy potente no los puede afectar… el mal existe, tengan cuidado”.

¿Jalaron energías negativas?

A Mithzi-Tarot le hicimos dos preguntas directas: Cartaginés quedó campeón en el Morera Soto, después de años de no lograr título y se decía que los brumosos tenían la maldición del muñeco ¿se pudo haber pasado esa maldición a la Liga?

“Claro. Cuando se rompe una maldición, como parece que sucedió con Cartago, las energías negativas que salen se pegan a lo que esté cerca, en este caso, el estadio, el equipo. Perfectamente se pudo anclar en el Morera Soto mucha energía negativa. También siento que la Liga tenía brujería desde antes y eso unido a la maldición del muñeco, quedó peor la Liga”.

“Absorbieron la energía de Cartago, si no se limpian van a seguir de fracaso en fracaso, no tiene que ver con el rendimiento del equipo, es con energía, la fuerza que sale es solo para atraer bloqueos”.

Fue en diciembre pasado cuando la bruja le tiró las cartas del tarot a la Liga y apartir de ahí comenzó ver un futuro oscuro para los manudos. (Eduardo Vega Arguijo)

Mucha gente le cobra a la Liga que en la jornada 16 del 2021, jugaron un Viernes Santo ¿eso pudo afectar?

“Por supuesto. El Viernes Santo es un día muy energético y de mucho respeto. Es un día de oración también y a partir de las 3 de la tarde se debe respetar mucho más porque se respeta que Jesús está en el sepulcro para resucitar al tercer día.

“La Liga pudo haber activado karmas negativos por jugar Viernes Santo, es un hecho y ahora se están viendo los resultados”, aseguró la bruja.