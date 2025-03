La mística noche del 13 de marzo quedó marcada como una de las más energéticas del año por el eclipse lugar que le provocó un color rojizo a la Luna.

La luna roja, con su resplandor intenso, fue el escenario perfecto para un ritual de sanación y liberación de ataduras del pasado, organizado por la familia Bonilla, una estirpe de brujas y brujos de cuarta generación.

Brujas aprovecharon la Luna Roja para rituales de amor, fortuna y liberación de ataduras. Lorena (izquierda), Esteban y Daniela, hicieron un ritual. (Cortesía/Cortesía Mithzi Bonilla)

El evento, cuidadosamente planificado, reunió tanto a asistentes presenciales como virtuales.

A la cabeza estuvo Lorena Bonilla, especialista en regresión de vidas pasadas y sanación del alma; su sobrino Esteban Bonilla, terapeuta en viajes astrales y cortes de lazos cármicos; además de Daniela Quesada, una de las brujas más jóvenes del país, tiene 17 años y Mithzi Bonilla, bruja de cuarta generación, ambas con amplia experiencia en rituales espirituales.

Brujas y brujos aprovecharon la Luna Roja para sus rituales

El poder de la Luna

Desde siempre, las lunas de sangre han sido aprovechadas por quienes buscan soltar cargas y romper lazos energéticos acumulados en esta y otras vidas.

La familia Bonilla mantiene esta tradición con firmeza, combinando fuego, aire, tierra y agua en sus rituales de purificación.

Habrá otra Luna Roja, provocada por un eclipse lunar, el próximo 8 de setiembre (total), también, el 3 de marzo (total) y 28 de agosto del 2026 (parcial). (YURI CORTEZ/AFP)

Vestidos de blanco porque simboliza la luz y la renovación, los participantes escribieron en papel aquello que querían soltar: relaciones tóxicas, mala economía, patrones de fracaso, bloqueos emocionales.

Luego, el fuego consumió las peticiones y las cenizas fueron entregadas al viento, permitiendo que el universo hiciera su trabajo de limpieza lavando todo gracias a la luna de sangre.

“Desde el año pasado nos estamos preparando para esta luna de sangre. Es una de las noches más energéticas y mágicas del universo en el 2025 y no se puede desaprovechar. Este ritual tiene varias generaciones de realizarse en nuestra familia.

La Luna Roja se aprovechó para rituales

“Nos esperamos como hasta por ahí de las 12 de la noche para comenzar. El eclipse ya tenía que haber arrancado. No se comienza sin, al menos, el inicio. Nuestra familia ha confirmado por muchos años que es un ritual muy efectivo. Nos esperamos hasta por ahí de las 3 de la mañana para finalizar, con el fin del eclipse, así debe hacerse” nos explica la bruja Mithzi, quien en las redes sociales es conocida como Mithzi-Tarot.

Sanación para todos

No solo la familia Bonilla llevó a cabo este tipo de ritual. Diferentes brujas y guías espirituales del país se prepararon para la energía de la luna roja, aprovechando su vibración de energías que se mantendrá hasta el sábado 15 de marzo.

Si usted es una persona que no pega en ningún trabajo, que la plata no le alcanza, que solo jala parejas tóxicas y que siente como que le echaron algún embrujo, la bruja Mitzhi le tiene muy buenas noticias.

Resulta que todas las energías y vibraciones positivas de la luna roja se mantienen hasta el final de la noche del sábado 15 de marzo. Eso significa que está muy a tiempo para hacer este tipo de ritual.

Mithzi Bonilla es bruja de cuarta generación y aprovechó al máximo las energías de la Luna Roja del pasado 13 de marzo. (Eduardo Vega Arguijo)

“Se puede hacer una versión sencilla en casa y que no cuesta ni un cinco. Hay que encender una vela blanca, escribir lo que se desea soltar y quemar el papel con la intención de no repetir patrones negativos en la vida. No olviden que las cenizas deben tirarse al viento para que pueda actuar la luna roja”, asegura Lorena.

Mithzi, además, nos recordó que si usted lo único que busca es un ritual para atraer el amor, la vela que va a encender debe ser roja.

Se puede hacer tanto para que la persona con la que está se enamore o si está solo, que llegue ese amor deseado. Necesita la vela, anotar el nombre de la persona si es para alguien en específico, un pedacito de cinta roja para amarrar el papel y después quema el papel y la cinta roja. Las cenizas siempre al viento.

Si lo único que usted quiere es tener buena suerte, que se le abran los caminos de prosperidad, también puede hacer el ritual en su casa. Hasta las 12 de la noche del 15 de marzo haga lo siguiente: salga al patio de su casa sin zapatos y sin medias.

Vuelva a ver la Luna, respire profundo, relájese, cierre los ojos e imagínese la Luna bien roja y diga: “luna de sangre que tu energía me abra todos los caminos hacia la buena suerte y prosperidad cada día de mi vida”. Siga relajado por unos minutos con los ojos cerrados. Eso es suficiente.

Lorena (izquierda), Esteban y Daniela, terminaron su ritual a eso de las 3 de la madrugada del 14 de marzo. (Cortesía/Cortesía Mithzi Bonilla)

La Noche de San Juan

Si se perdió esta oportunidad, la próxima fecha clave es la noche del 23 al 24 de junio, en la muy conocida Noche de San Juan.

“Estas noches son mágicas, llenas de hogueras y aquelarres de sanación, son ideales para liberar energías y atraer lo positivo”, explica Esteban.

Quienes deseen más información sobre estos rituales pueden contactar al Centro Holístico Sanando el Alma al 8308-0891, pero recuerden que lo pueden hacer en sus casas sin gastar ni un colón.