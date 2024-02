¡Bueeeeenos días, Santa Ana! Juan José Vargas fue uno de los alcaldes elegidos este domingo

El famoso saludo de “bueeeeenos días, Costa Rica” desde este domingo empezará a sonar más como un “bueeeeenos días, Santa Ana” ya que el conocido motivador Juan José Vargas fue elegido como el alcalde de ese cantón de San José.

Vargas, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, obtuvo la victoria con un 26,61% (3.898), superando al partido Del Sol que alcanzó un 24,64% (3.609) y a Liberación Nacional con un 22,81% (3.341).

El motivador Juan José Vargas ya fue diputado y ahora será alcalde. Facebook: Juan José Vargas Unidad y Amor por Santa Ana

“Dios construyó esta victoria poco a poco, no en el tiempo nuestro sino en el de él. Quiero agradecer a mi familia, a miles de corazones, no solo de Santa Ana sino de Costa Rica, que estaban pendientes de la elección en este cantón. Recibí muchos mensajes de bien. Les aseguró que el abstencionismo del 64%, más o menos, se va a reducir en 4 años, porque lo que vamos a hacer en este pueblo hará que vuelvan a creer en los políticos”, aseguró en su discurso de la victoria.

Vargas, quien se dio a conocer como motivador con sus cortos mensajes, que iniciaban con la frase de “Bueeeeenos días, Costa Rica. No se complique, viva feliz”, fue diputado de la República en el periodo 2002-2006. Llegó a la curul con el Partido Acción Ciudadana, pero en 2003 renunció a esa bancada y formó el Bloque Patriótico. Luego fundaría el partido Patria Primero y fue candidato presidencial en las elecciones de 2006.

Vargas fue diputado entre 2002 y 2006.

Juan José también prometió que no robará, que no permitirá la corrupción y que trabajará de la mano de todos los que quieran hacer el bien y cuyo objetivo sea ayudar al pueblo y no beneficiarse ellos mismos. Además, hizo una promesa sobre su salario.

“El 40% del salario que voy a recibir, lo voy a destinar a beneficio del cantón”, aseguró.