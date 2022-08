¡Buenas noticias! Costarricenses podrán comer gallo pinto sin problemas

Una excelente noticia para los hogares costarricenses son las que llegan este viernes desde el Consejo Nacional de la Producción (CNP).

No correrá riesgo de no poder comerse el Gallo pinto.

Aunque el CNP declaró desabasto de frijoles en el país y pese a que suena contradictorio, permitirá que Costa Rica pueda comprar frijoles en el exterior (a Argentina, Uruguay o Brasil), para continuar abasteciendo la demanda de los ticos a la hora de preparar el gallo pinto o el casado.

El economista de la Universidad Nacional Leiner Vargas, lo había advertido hace algunas semanas a fin de que además, no subiera el precio de este producto hasta en un 30%.

“Al tener ya claro que no tenemos suficiente oferta nacional y que no se está afectando a los productores nacionales y que la producción de Nicaragua tampoco alcanza, traemos frijoles del cono Sur que es donde hay frijoles negros disponibles. Los traemos sin que paguen aranceles, para que no suba el precio que actualmente está a ¢1.700 la bolsa de 800 gramos. De lo contrario, si se mantiene el arancel y al no haber frijol, ese arancel se le va a pasar al consumidor”, explicó.

Vargas indicó que el CNP debe permitir la importación de cuatro o cinco mil toneladas de frijol negro para que podamos tener un mercado del grano que no obligue a un incremento de precios adicional.

¿Y qué pasaría si aumentamos el consumo de frijoles rojos que son más baratos?

Por lo que la declaración de la institución, permiitirá al menos garantizar que en los hogares, especialmente de menos recursos, puedan seguir comiendo el arroz y los frijoles para su buena nutrición.

La entrada de los frijoles podría estar haciéndose efectiva a partir de setiembre.