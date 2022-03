Café tico con esencia de mujer viaja hasta Corea del Sur

Lisbeth Bolaños Bolaños le ayudaba a su papá a coger café, algo que hacía muy bien, pero hasta ahí, esa era toda su responsabilidad, llenar cajuelas.

Sin embargo, hace 5 años su padre murió repentinamente y a ella le tocó asumir el liderazgo del terrenito que tenían sembrado porque, de lo contrario, la cosecha se perdería.

Urgía que Lisbeth aprendiera a manejar el chapulín y lo hizo en dos toques. Cortesía. (Cortesía)

“Papá (don Alberto Bolaños Oviedo, aunque la mayoría lo conocía como Cusuco) falleció en agosto, hace cinco años, cerquita de la cosecha. No podía dejar que se perdiera toda la inversión en abonos, tiempo y amor que papá le dedicó al cafetal, entonces, sin saber bien qué debía hacer, me puse a trabajar.

“Aquella primera vez yo no sabía manejar el tractor y con eso me ayudaron. Me tocó levantarme muy de madrugada para esperar a la gente que llegaba a coger el café y decirles en qué corte les tocaba la cogida de ese día. Tenía muchas dudas y mucho miedo, pero al final sacamos toda la cosecha”, recordó.

En resumen, a esta agricultora de un pueblo de Grecia que se llama Santa Bárbara, pero que todo el mundo conoce como La Arena, le tocó aprender sí o sí las labores administrativas de un cafetal y no pudo decir que no porque ni tuvo tiempo de pensarlo.

“Aquel primer año la urgencia era sacar la cosecha, no había tiempo para pensar en otra cosa. Una vez se cumplió con la cosecha y quedó alguito de ganancia, me di cuenta que si bien había cogido café con papá toda la vida, el haber liderado el terreno fue algo que me enamoró y motivó.

“En la familia aprovechamos las ganancias para alistar todo lo del siguiente año. Ya le había cogido el gusto al cafetal y me apasioné, por eso no duré mucho aprendiendo a manejar el chapulín, es algo que se necesita”, narró.

Eso sí, reconoció que en la familia solo se pensaba como en pequeñito, en cosechar para vender en Grecia o con costos en otra región del país. En ese momento ni en sus mejores sueños estaba que su producto se les vendería fuera del país y menos en un país como Corea del Sur.

Poder femenino. Parte de las 34 caficultoras que ya exportan su café a Corea del Sur. Cortesía. (Cortesía)

Gran calidad

Para entender eso último que les dijimos debemos saber que esta griega y otras 33 mujeres caficultoras de las faldas del Volcán Poás y de los alrededores de Grecia, se unieron para cultivar y recolectar café con calidad de exportación.

Las características de dulzura y cuerpo del grano que nace en esa zona, desde los 800 y hasta los 1.400 metros sobre el nivel del mar, garantizan calidad, lo que motivó a estas emprendedoras a lanzar al mercado nacional su producto llamado “Café Esencia de Mujer”.

Este lo puede comprar en los supermercados de Grecia, Poás, Alajuela, de la zona norte, además en las oficinas centrales de Coopevictoria y Cafetería Victoria. Actualmente se mueve todo para colocar el cafecito en cadenas de supermercados a nivel nacional.

Las caficultoras unidas sacaron "Café Esencia de Mujer". Cortesía. (Cortesía)

De acuerdo con el Instituto del Café de Costa Rica (Icafe), el grano de esa zona cafetalera se caracteriza por tener un sabor achocolatado. Los buenos degustadores podrán encontrar sabores similares a los cítricos, como naranja, además de melocotón, miel de abeja y vainilla, entre otros. Todo asociado a las buenas prácticas de recolección y procesamiento de la fruta.

El proyecto de lanzar un café 100% cultivado y recolectado por mujeres nació en el 2020, liderado por Coopevictoria, que se encarga de comprar el grano y comercializarlo tanto dentro como fuera del país.

Corea del Sur

El año pasado se hizo la primera exportación a Corea del Sur, nos contó Vanessa Quesada, asociada a la cooperativa y líder del proyecto.

Además de la venta nacional, doña Lisbeth y las otras 33 cafetaleras colocarán este año su segunda exportación en Corea del Sur. En total, enviarán 150 quintales y lograron cerrar la venta en un precio superior a los $300 el quintal (unos 190 mil colones).

Lisbeth posa con orgullo frente al cafetal con su café de exportación. Cortesía. (Cortesía)

“Este proyecto con enfoque social es una ventana de crecimiento para todas aquellas mujeres que deseen mostrarle al mundo la esencia de su mano en la producción de café nacional”, asegura Óscar Zúñiga, gerente de Coopevictoria.

“Este proyecto de café producido por mujeres nos llena de orgullo, al ver cómo el sector cooperativo sigue trabajando para cumplir con uno de sus valores como lo es la igualdad, nos sentimos muy satisfechos de ver este gran logro de Coopevictoria”, comenta Cristina Solís, subdirectora ejecutiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).