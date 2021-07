Cahuita, rincón del Caribe donde los perezosos tienen un santuario

Jeffery Allen Rochte celebró, y aún lo hace, que los perezosos sean un símbolo nacional.

Pero como experto que es en estos animalitos y en turistas de los cinco continentes, asegura sin dudar: “el perezoso tiene más de quince años de ser símbolo internacional de Costa Rica, la designación de símbolo nacional más bien tardó”.

Jeffery forma parte de la tercera generación de una familia gringo-tica que desde 1992 se dedica a salvarles la vida a perezosos de todo el país.

Lentos y contentos, así viven los perezosos rescatados por el Santuario de Perezosos en Cahuita, Limón. Cortesía.

“Los turistas que recibimos, que son de todas partes del mundo, vienen convencidos de que Costa Rica es el único lugar del planeta que tiene perezosos y que vinieron para conocerlos. Aquí les informamos que hay en Nicaragua, Panamá y Brasil, por ejemplo, y se sorprenden”, nos cuenta.

Explica Jeffery que su abuelo, el naranjeño Luis Arroyo (ya fallecido) y su esposa Judith fueron quienes comenzaron con lo que hoy se conoce como Santuario de Perezosos (ubicado en Cahuita), cuando se encontró una perezosa de tres dedos atropellada y muerta y con una cría de pocos días en su pecho.

El perezoso de tres dedos es más de comer hojas de árboles. Cortesía.

“Mi abuelo recogió a esa bebita y le dedicó mucho amor y cuidados para que no se muriera ante la ausencia de su mamá. A esa cría le pusimos Butter Cup y vivió 27 años, murió de viejita en el 2019. Eso fue en 1992 y así nació lo que en un inicio fue refugio de todo tipo de animales, sin embargo, el abuelo tomó la decisión en 1997 de dedicarlo solamente a los perezosos”, explica el nieto

Al santuario llevan perezosos con todo tipo de problemas: atropellados: electrocutados, macheteados, pateados, mordidos por perros... Cuando un animalito de estos es rescatado en cualquier provincia del país, generalmente buscan cómo hacérselo llegar a Jeffery.

El perezoso de dos dedos prefiere más las frutas y verduras. Cortesía.

“El objetivo principal del santuario es cuidar, alimentar y rehabilitar a los perezosos. Si después de que uno de ellos sana completamente es posible que vuelva al lugar de donde lo sacaron, nosotros con mucho amor y felicidad se lo devolvemos a la naturaleza. Ya lo hemos hecho más de 105 veces desde 1997”, asegura este protector de tan particulares peluditos, quien aprendió todo de su mamá, Ursula Rochte, la segunda generación encargada del lugar.

Otro objetivos del santuario es educar a las personas para que sepan qué es un perezoso y cómo podemos convivir con ellos sin maltratarlos y sin afectar los sitios donde viven. Reciben estudiantes de escuelas, colegios y universidades y además, están anuentes a que lleguen investigadores científicos de todo el mundo.

El Santuario de Perezosos nació en 1992 como un refugio para todo tipo de animal. Cortesía.

Aprovechando la experiencia de Jeffery le hicimos varias preguntas:

¿Qué hacer si uno se topa un perezoso?

Si está sano, no lo toque, aléjese unos cinco metros, no se acerque a tomarse fotos porque lo asusta. Si está cruzando una calle, ayude a parar el tránsito y déjelo que cruce solo. Si no tiene experiencia, mejor no lo toque, hay una mala creencia de que el perezoso es siempre superlento, pero tiene reflejos muy veloces y podría lastimar a una persona o provocar que esa persona lo lastime por accidente.

¿Y si me encuentro un perezoso herido?

Llame rápido al ministerio de Ambiente y Energía (2233-4533 y 2257-0922) o al Servicio Nacional de Salud Animal (2587-1600). También los bomberos o lo Fuerza Pública saben qué hacer.

Don Luis Arroyo, de Naranjo, fue quien fundó en santuario. En la foto está con Butter cup, el primer perezoso que se rescató. Cortesía.

¿Qué come un perezoso?

El de tres dedos hojas de árboles como el poró, guarumo, matapalo, madero negro, en fin, hay 96 especies de hojas conocidas que comen. Los de dos dedos son más de comer hojas de almendras, mango, verduras, frutas, semillas.

¿Cuántas crías pueden tener por embarazo?

No son como, por ejemplo, los perros o los gatos que tienen varios; ellos solo uno y los gemelos son muy raros. Los bebés pueden pasar hasta un año con su mamá antes de destetarse.

Estudiantes de todo el país y el mundo visitan el santuario. Cortesía.

¿Cuál es su época de celo?

Bueno, tampoco son como los perros, que tienen épocas, ellos diez días al mes están en celo, pero después de los tres años de edad.

¿Cuánto viven?

El de tres dedos vive entre 25 y 30 años, el de dos dedos entre 35 y 40 años.

Jeffery chinea, alimenta y hasta chirotea con los perezosos. Cortesía.

¿Hay diferencia de tamaño entre la hembra y el macho?

No. Depende de la genética, digamos que como los humanos, que puede nacer una hembra grande o un macho grande, no es que siempre el macho es más grande.

¿Son diferentes dependiendo de la zona del país en que viven?

Hemos notado una diferencia en los que son de zonas altas como Monteverde, el de dos dedos, por ejemplo, tiene más pelo y ese pelo es más oscuro, incluso puede ser una subespecie, pero no lo sabemos a ciencia cierta.

Si uno de estos peluditos se recupera puras tejas se devuelve a la naturaleza. Cortesía.

¿Cuántos años tiene de vivir entre perezosos?

Ya van 17 años. Desde el 2008 soy guía porque ya había aprendido bastante sobre ellos.

¿Qué se siente vivir entre perezosos?

Es increíble, me encanta. Amo la naturaleza y me siento orgulloso de lo que hicieron mis abuelos por los perezosos desde los noventa porque es uno de los animales más nobles del mundo, también de los menos comprendidos y estudiados, por eso educar a la gente que nos visita me encanta, siento que estoy aportando mi granito de arena.