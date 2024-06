Caja investigará muerte de joven que al parecer no quisieron atender en la clínica Marcial Fallas

La muerte de un joven desamparadeño de 34 años será investigada por la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja), según confirmó la institución la tarde de este viernes 31 de mayo.

El deceso será investigado luego de que la mamá del joven le dijera a Teletica que a su hijo no lo quisieron atender en esa clínica solo por no estar asegurado.

“La Dirección de Red de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que iniciará una investigación en relación con la muerte de un joven de 34 años y que su familia denunció que no fue atendido en el área de salud Desamparados 1 Clínica Marcial Fallas.

“Ante esta denuncia, la Dirección Regional Servicios Salud Central Sur, así como con las autoridades del centro médico investigarán a fondo lo ocurrido para entender completamente lo sucedido y tomar medidas que fortalezcan la atención”, explica la Caja.

Al parecer, en la clínica Marcial Fallas, en Desamparados, no quisieron atender al joven que falleció en su casa. (Cortesía )

Las autoridades de la institución confirmaron, además, que le darán seguimiento al caso para identificar las eventuales responsabilidades que correspondan y que estas situaciones no se repitan.

En la entrevista que dio la señora, aseguró que su hijo murió el día de su cumpleaños, el 30 de mayo, en horas de la madrugada.

“Mi hijo, ahí en las sillas, se está muriendo, y ella (funcionaria) me dijo: ‘Eso no es problema mío, vaya a la administración, si quiere’. Entonces yo me volví a ir a la administración y le dije a la secretaria y las mismas palabras me dijo, que no se podía atender a nadie, entonces yo le dije, como humana: ‘entonces, señora, si alguien no tiene seguro, ¿se va a morir?”, contó la mamá a Telenoticias.

La señora aseguró, en la entrevista a Teletica, que como no atendieron a su hijo, se lo llevó para la casa, donde empeoró y falleció.

