Caja pide uso “racional” del servicio de emergencias y costarricenses explotan en redes

La Caja Costarricense del Seguro Social dio a conocer este lunes 1 de abril, que aproximadamente más de tres mil médicos especialistas suspenderán sus guardias de emergencia a partir de las 4 de la tarde.

Esta medida se debe a que el Sindicato de Médicos Especialistas y la Unión Médica Nacional tienen varias inconformidades con la Caja, como por ejemplo: el ajuste del salario global.

Mario Vílchez Madrigal, director del Centro Atención de Emergencia y Desastres (CAED), hizo un llamado en las redes sociales de la Caja, para que las personas sean precavidas en los próximos días y hagan uso “racional” de los servicios de emergencia debido a la situación de los especialistas.

“Llamamos a la población para que extreme todas las medidas posibles de seguridad ante la situación de emergencia que se podría presentar a partir de este primero de abril a las cuatro de la tarde con el cese temporal de tiempo extraordinario de un grupo de especialistas” agregó Madrigal.

Esta declaración ha generado disgusto y preocupación por parte de los usuarios, ya que las emergencias ocurren en cualquier momento y es algo imposible de evitar.

“A partir de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana del día siguiente no habrá especialistas en el área de emergencia de ningún hospital, por lo que la solución no es accidentarse y que las personas no necesiten de algún médico… es increíble”. “La Caja es una institución necesaria para el cuido de los pacientes, con la salud no se juega, es primordial, deberían hacer algo para que los especialistas sigan atendiendo a los pacientes”. “No enfermarse o tener una emergencia es algo poco imposible, esto es fruto de malas cabezas que piensan solo en su beneficio y los afectados somos los asegurados”, “¡Otra vez, le tocará a los médicos generales comerse la bronca!”, es parte de los comentarios que se leen en la publicación de la Caja.