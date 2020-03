Además, le recuerdan al Gobierno que Acueductos tiene aprobado un financiamiento por 130 millones de dólares para reducir las aguas no contabilizadas. “En el 2014 se informó que arrancaría en el 2015 para terminar en el 2021. Han ido postergando fechas. El avance financiero al año anterior estaba en el 9%, producto de compras y contratos pero no de avance en la reducción del agua no contabilizadas”, confirma la Cámara.