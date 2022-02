Campañas políticas ahora tienen menos sentimiento y son más virales

Los que superan los 40 años de edad probablemente recuerden dos canciones emblemáticas en las campañas políticas de antes, se trata de “Paz para mi gente”, interpretada por Sandra Solano y utilizada por Óscar Arias en 1985 (presidente 1986-1990) y “La hora del abrazo” que motivó a los seguidores del también expresidente Abel Pacheco (2002-2006).

Ambas tuvieron mucho pegue, tanto así que Arias le volvió a sacar el jugo a su pegajoso tema antes de volver al poder (2006-2010).

Lastimosamente canciones de este tipo no han vuelto a salir especialmente en esta campaña, donde la publicidad no ha logrado entrar, para quedarse, en la mente de los ticos con algún anuncio o canción que marque diferencia, que sea pegajoso, que mueva las fibras.

¿Por qué no hemos vuelto a ver este tipo de producciones?

El director de la agencia de publicidad La Argolla, Álvaro Jara, nos ayudó a encontrar algunas respuestas.

Sandra Solano La cantante Sandra Solano tenía que madrugar e ir a dónde fuera a interpretar el tema "Paz para mi gente" de Oscar Arias. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

“Creo que la publicidad ahora es menos elaborada, hay menos producción porque lo que se trata de hacer es crear más cantidad de mensajes. Cuando se hace eso, le permite alcanzar y abarcar más gente. Antes era muy fácil porque todo mundo veía canal 7 o leía La Nación y era muy fácil identificar dónde colocar los anuncios para esas personas y se necesitaba un poco más de producción para estar ahí”, explica Jara.

En la actualidad todo es más sencillo y hasta se puede grabar todo con un celular y se cae en la realidad de que a la gente le gusta más y llama más la atención que hacer toda la producción.

“Hacer un jingle, solo para empezar, tiene un costo mucho más elevado (músicos, tiempo y equipo de producción), ¿qué no puedo hacer yo con ese dinero si lo invierto en diferentes plataformas? Los mismos anuncios de antes son muy distintos a los actuales. Antes eran menos, pero más producidos, ahora son más cortos, con mensajes más puntuales, pero son un montón”, detalla el publicista.

Esa diversificación se da porque se debe llegar con el mensaje a los jóvenes, pero estos a su vez se dividen en los que están ingresando apenas a la U y los que ya están terminando la carrera o comenzando en su primer trabajo. Las mujeres trabajadoras o las amas de casa, las madres solteras, y así infinidad más de sectores.

Al cuantificar el costo - beneficio y el nivel de riesgo de que una canción de campaña no pegue, las agencias y sus clientes se han inclinado por cambiar la publicidad en las campañas políticas.

“Esas canciones son bellísimas, llevaban más cabeza, más producción y si no pegaban era una torta por la gran inversión”, especificó Jara.

Abel Pacheco Abel Pacheco lanzó la hora del abrazo como su campaña rumbo a la presidencia en el 2002. Foto: Captura de pantalla (Captura de pantalla)

“No es solamente creatividad por creatividad, ni que digan qué irreverente o diferente suena esto. Tiene que ser algo estratégico. Lo primero al crear el concepto alrededor de la imagen que se quiera proyectar del candidato y para ello se debe saber cuáles son sus fortalezas y debilidades para resaltar unas y compensar las otras”, explicó el líder de La Argolla.

“Es importante hacer este ejercicio porque si bien se quiere que se recuerde el mensaje, debe hacerse esa asociación en positivo y no ligado a un ridículo o burla.

“Lo que se cree alrededor de esa imagen debe ser siempre hacia lo positivo, porque sino es más lo que se le puede venir encima que lo positivo que se puede crear, y más ahora en tiempos de redes sociales, que todo queda para la posteridad”.

El publicista planteó dos escenarios o ejemplos actuales que se debieron considerar para contrarrestar el efecto negativo que le aportan al candidato liberacionista, José María Figueres, los cuestionamientos por estar diez años fuera del país, o las acusaciones por acoso sexual contra Rodrigo Chaves.

“No todo se resuelve con un jingle, o un eslogan de campaña, sino que se requieren una serie de tácticas y herramientas que utilizás para compensar ese tipo de cosas”.

Otto Guevara Otto Guevara en su campaña de 2007 también sacó una canción llamada "Unamos las manos". Foto: Captura de video (Captura de pantalla)

Y las grandes canciones de campaña hoy son innecesarias cuando hay plataformas como TikTok, en las cuales los candidatos han podido tener sus 15 minutos de fama por la viralización de videos, como sucedió con el “Elicopter” de Eli Feinzaig, la bailada de Figueres por el cumpleaños junto al cantante Toledo o la otra bailada que se pegó Óscar López.

“Todo tiene que ser con altura, porque alguna de esas personas van a llegar a ser la cabeza de un país. Hay que tener esa sensibilidad para ver cómo le están llegando a las personas. No me parece mal que se use esa red social porque es muy viral, pero se debe tener claro cuál es el mensaje que quiero transmitir en ellas para cuidar la imagen”, puntualizó Jara.

Campaña el menos malo Luis Fishman protagonizó la campaña publicitaria de "El menos malo".Foto: Captura de video (Captura de video)

La cantante Sandra Solano fue la encargada de interpretar la pieza “Paz para mi gente” en las dos campañas de Óscar Arias. Ella nos contó que la propuesta de interpretarla se la hicieron cinco horas antes de dar el sí.

“Fue una experiencia muy linda, inusual porque como a las tres de la mañana llegó un alto funcionario del gobierno y me dijo que a las ocho de la mañana se grababa la pieza en Pentagrama, el estudio de Pigo Maffioli. En un casete me dieron la canción que fue hecha por dos chilenos que eran asesores de don Óscar.

Campaña el retador Campaña política 2006-2010 entre Ottón Solís y Oscar Arias. Foto: Captura de video (Captura de video)

“Cuando llegué a mi casa muy cansada comencé a escucharla y de inmediato dije, ‘esta pieza es mía’ y me presenté donde me citaron, solo les dije que la grababa a mi estilo y le puse el profundo amor que le imprimí”, comentó la artista.

El arreglo para el segundo periodo de Arias fue hecho por Álvaro Esquivel con la participación de 80 músicos.

Otros anuncios muy recordados por los más adultos, son los de Pueblo Unido y el famoso naranjazo de don Vladimir de la Cruz que se caracterizaban por su forma irreverente de hacer política.

“Tenían cosas bastante pegajosas que si bien no eran de los favoritos del pueblo, sí los recordaban”, explicó Jara.

También está la canción “Unamos las manos”, que utilizó el entonces candidato del Movimiento Libertario Otto Guevara en una de sus cuatro campañas (2006) y que tuvo mucho pegue entre la gente.

Se sale del molde. Uno de los que ha tenido un aporte importante en la producción de anuncios que quedan en la mente de los espectadores es el director creativo Giovanni Bulgarelli, padre de “criaturas” como “El menos malo” de Luis Fishman, en el 2010, cuando este fue el candidato del Partido Unidad Social Cristiana.

Otro anuncio muy recordado es “El retador”, para la campaña del 2006, el cual Bulgarelli creó para Ottón Solís. En este anuncio, aparecen dos boxeadores que portan unas mascaradas combatiendo en un cuadrilátero.

También destacaron en el 2010 los dos anuncios del PAC sobre las “Marionetas”, donde les tiró con todo a Otto Guevara y a la expresidenta Laura Chinchilla, insinuando que no eran ellos los que gobernarían en caso de llegar a Zapote.