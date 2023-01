Campeona de atletismo en Juegos Nacionales limpia casas para poder entrenar

Con un paso superfirme y marcando una gran diferencia, la atleta del cantón de San Carlos, Yuditza Jiménez Mejías ganó la medalla de oro en la prueba de los 800 metros planos sub-23 de la actual edición 40 de los Juegos Deportivos Nacionales Icoder 2022-2023.

La sancarleña detuvo el reloj en 2 minutos, 27 segundos y 36 centésimas. Tres segundos después entró Fiorella Vásquez Ugalde del cantón de Corredores, quien ganó la medalla de plata y el bronce, con un tiempo de 2:35′37″, se fue para el cantón de Coronado, lo ganó Carolina Monge Pérez.

Yuditza es todo pasión por el atletismo y este 2023 se despidió de Juegos Nacionales. (Cortesía FECOA)

Después de tremendo esfuerzo conversamos con la medallista de oro, quien nos confirmó que su gran pasión es el atletismo y que para mantenerse competitiva y salir adelante con todo lo que necesita en este deporte trabaja limpiando casas.

“La medalla de oro en 800 metros es, por así decirlo, extra. Mi gran prueba son los 5.000 metros porque yo soy fondista. Era la prueba en la que consideraba que no podía perder y gracias a Dios así fue, gané medalla de oro también”, explica.

Le notamos algo en los ojos, como una nostalgia profunda y sí la pegamos, es que este 2023 participó en sus últimos Juegos Nacionales, ya que tiene 22 años. Los disfrutó al máximo, pero le hubiese gustado un par más porque ama el ambiente tan sano del evento deportivo más importante del deporte nacional.

Duro proceso

Hablando sobre su proceso de preparación, nos explica que es bien duro porque trabaja tiempo completo en el día; sin embargo, no afloja.

“Actualmente limpio casas para ayudarme con los gastos de mi hogar y del atletismo. Yo me compro mis tenis y la ropa deportiva con el dinero que hago trabajando en casas. También, gracias a Dios, encontré un patrocinador que se llama One Running, el cual me ha respaldado mucho.

Yuditza (centro) ganó el oro en los 800 metros planos sub-23, la plata la ganó Fiorella Vásquez (izquierda) y el bronce Carolina Monge. (Cortesía FECOA)

“Trabajar en casas también me ayuda en los estudios, que no salen nada baratos. Uno tiene que trabajar en lo que sea para salir adelante. Yo no le pongo excusas al trabajo porque es lo que me ayuda a salir adelante y a mi familia”, asegura la corredora.

Gran apoyo — One Running es un proyecto sin fines de lucro que busca unir a la empresa privada con el atletismo para poder darle respaldo al atleta de alto rendimiento y al atleta en formación.

El trabajo en casas es un oficio que le ocupa gran parte del día porque entra a las 7 de la mañana y sale a las 4 de la tarde. Por eso, Yuditza debe acomodar muy bien su tiempo y siempre ser estratégica, si ve que se le va a complicar la tarde por su trabajo, entrena duro por las mañanas, de lo contrario entrena por las tardes.

“Gracias a Dios tengo diferentes clientas y por eso trabajo en diferentes casas y también me van saliendo trabajitos otros días, lo que me sirve mucho porque me gano la platica y paso de casa en casa, yo no digo que no a nada.

“Vieras que trabajar en casas, entrenar, venir a Juegos Nacionales, pues es muy cansado. Tener que levantarse bien temprano para entrenar y ojalá le toque a uno un día de pista bien duro para después irse a hacer oficio en casas, es muy cansado. Salir del trabajo, entrenar y llegar a la casa de una a también hace oficio, pues le digo que es duro, pero nada es imposible, puede más la pasión al atletismo en el cual ya llevo cinco años”, comenta.

Pasión desde niña

Yuditza vive en el puritico centro de Ciudad Quesada, estudió hasta noveno en el Liceo de San Carlos y terminó cuarto y quinto en el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar. Está casada con Braulio Ezeta, tienen un hijo que se llama Liam, quien ya casi cumple tres años.

Sus grandes amores, Liam de tres añitos y su esposo, Braulio. (Cortesía FECOA)

Nació en San Josecito de Cutris, eso es carretera a San Carlos y ahí vivió hasta los 15 años que se pasó a Ciudad Quesada. Fue en San Josecito, donde veía gente pasar corriendo y le encantó, que comenzó a correr por puro placer desde antes de los diez años.

Ya cuando estaba en Ciudad Quesada siguió corriendo y poco a poco se metió con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, en donde la descubrieron y le afinaron esa pasión por correr al ubicarla en pruebas de fondo. y completó cuatro procesos de Juegos Nacionales.

“Gracias a Dios siempre gané medallas en Juegos Nacionales, no me acuerdo cuántas, pero son como unas diez. Me fue muy bien. Ahora digo adiós con gran nostalgia porque me encantan los Juegos Nacionales”, dice.

En la prueba de 5.000 metros planos, Yuditza ganó oro para San Carlos con un tiempo de 19 minutos, 7 segundos y 90 centésimas; la medalla de plata la ganó Salma Villatoro Cantarero de Pococí (19:58′48″) y el bronce se fue para San José, lo ganó Ana Victoria Calderón Zúñiga (21:42′46″).

Aquí va con paso firme al oro de los 800 metros planos Sub-23. (Cortesía FECOA)

La sancarleña también ganó medalla de plata con el equipo del relevo mixto sub-23 4x400, el cual completó Alejandro Miranda, Ángel Hurtado y Nicole Gamboa (3:54′67″). El oro lo ganó San José (3:52′99″) y el bronce Coronado (3:58′61″).