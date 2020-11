“Incluso el patrono no tiene acceso a la información en relación a su número de cotizaciones y el cumplimiento de los requisitos para que le declaren el derecho (a pensión), lo único que puede conocer es la edad. Ante este panorama, un patrono responsablemente no debería hacer planes, basado en el supuesto de que se le pensionará porque puede ser que tenga la edad, pero no las cuotas necesarias o puede que no quiera hacerlo”, insistió el abogado de BDS.