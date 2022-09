Canasta Básica comienza a “hacer ejercicios”

Bien se puede decir que la nueva Canasta Básica que propone el gobierno comenzó a hacer ejercicios. Eso sí, no significa que pronto podrá competir en una carrera de 10 o 5 kilómetros, porque le falta mucho para ponerse en forma, sin embargo, ya arrancó con una caminadita bien suave de una media hora dos veces por semana y eso ya es un pequeñito avance.

Ver a la Canasta Básica haciendo el “sacrificio físico” de incluir pancito cuadrado integral, pan integral de panadería y tortillas de harina integral, es exactamente igual que ver a esa persona con sobrepeso que se decide una buena mañana a ponerse las tenis e iniciar la caminata livianita.

El pan integral es uno de los nuevos invitados a la Canasta Básica.

El pasado martes 27 de setiembre el ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), anunció el inicio de la consulta pública para la que oficialmente se llama Canasta Básica Tributaria para el Bienestar Familiar (CBTBF). Ese es el nombre de dominguear, pero es mejor conocida solo como Canasta Básica.

La consulta pública finalizará el próximo 11 de octubre. Se hace la consulta para que usted, su familia, sus amigos, una institución o, por ejemplo, el Colegio de Profesionales en Nutrición o de Médicos, haga sus aportes. Es fácil hacer una recomendación, solo debe enviar un correo electrónico a la dirección: politicafiscal@hacienda.go.cr.

Si no tiene correo electrónico, pero quiere hacer algún aporte, puede ir en persona a la siguiente dirección: Avenida 2, Calle 1 y 3 diagonal al Teatro Nacional en San José, en el ministerio de Hacienda, Dirección General de Hacienda, segundo piso.

La lista definitiva de la Canasta Básica contendrá los productos que dejarán de pagar el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para pasar a pagar solo el 1% del IVA.

Sin que se hayan agregado los aportes del pueblo, la Canasta Básica que se sacó a consulta incluye 213 productos: galletas, panes y repostería, son 13; arroces, harinas y pastas, 13; leches, 11; huevos y carnes de pollo, 9; carne de res, 7; carne de cerdo, 8; embutidos, 15; pescados, 21; aceites, 5; frutas, 21; semillas, 3; azúcares, 2; jaleas, 2; condimentos, 3; aderezos y salsas, 4; productos para hacer bebidas, 5; artículos de limpieza e higiene personal, 5; para el cuidado del hogar, 5 y artículos escolares, 16.

El arroz integral podría terminar como nuevo producto de la canasta básica. (Melissa Fernández)

La nutricionista Alejandra Irola, nos confirma que “sí es un gran avance” el hecho de que la propuesta de Canasta tenga pancito y tortillitas integrales, pero también reconoce que “falta mucho camino por recorrer” para que pase de caminar un par de días a la semana a que comience a trotar todos los días.

Canasta básica costarricense está llena de sal, azúcar y colesterol

“Los productos bajos en calorías (”light”) no están incluidos ni tampoco el yogurt, además, estoy convencida que faltan muchas frutas por agregar. Es positivo, es un avance, ver pan integral y tortillas integrales me alegra, sin embargo, no nos podemos quedar solo ahí”, asegura la nutricionista.

Hay otra alegría en la lucha porque la Canasta baje un poquito de peso y mejore los exámenes de triglicéridos, glucosa y colesterol, pues se incluyó el arroz integral.

Don Rudolf Lucke, director general de Hacienda, nos confirmó que la Canasta en consulta dejó por fuera al chile jalapeño, pero incluyó el pan con ajonjolí y queso.

Llena de sal, azúcar y colesterol

Es positivo que la Canasta comience a caminar al menos dos veces por semana ya que no se nos puede olvidar que en marzo del año pasado, un estudio científico realizado por siete especialistas de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica (UCR), dejó resultados preocupantes sobre la Canasta Básica Alimenticia (CBA) que tiene alimentos cargados de sal, azúcar y colesterol.

De acuerdo con las nutricionistas, la canasta no incluye los nutrientes ni las porciones necesarias para que los ticos logremos un adecuado estado nutricional, ya que estos productos predominan en los 177 productos que se distribuyen en los 16 grupos que componen la canasta básica, que sin duda está gorda, diabética e hipertensa.

Las nutricionistas demostraron que la cantidad de azúcar que incluye la actual canasta básica es de 90 gramos diarios, la cual triplica los 30 gramos diarios recomendados por las Guías Alimentarias para Costa Rica del ministerio de Salud.

Para empeorar las cosas, la canasta incluye solo seis tipos de frutas y ocho de vegetales, lo cual es muy limitado si se considera que el nuestro es un país con una gran variedad de producción de frutas y vegetales.

Para la nutricionista Alejandra Irola, la canasta básica urge de más frutas todavía.

Las cosas no se quedan ahí, ya que muchos de los alimentos que integran la CBA están relacionados con el cáncer.

“En la Canasta Básica Alimenticia actual se encontraron alimentos altos en sodio (sal) como los condimentos procesados, las salsas y los embutidos cuando, además, en estos últimos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo bajo por su contenido de nitritos y nitratos, que han sido relacionados con mayor riesgo de sufrir diversos tipos de cáncer”, aseguraron las nutricionistas.