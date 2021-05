"Yo soy un sobreviviente de la prevención. Hace 6 años, para finales de noviembre del 2012, andaba en una gira de trabajo en Limón y sentí como un fuego en el pecho, del lado derecho y empecé a ponerle cuidado. El médico me mandó a verme y fui a Fundeso gracias a una conocida y ahí me diagnosticaron un pequeño tumor en el pecho derecho. Dichosamente estaba encapsulado (no había echado raíces hacia ningún otro órgano)", recordó don Mario.