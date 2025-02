Canciller habla del tema los migrantes y las respuestas preocupan bastante

El canciller de la República, Arnoldo André, confirmó lo que muchos creen sobre los migrantes que enviará Estados Unidos este jueves a Costa Rica y la posibilidad de que se queden en el país.

Este miércoles, André llegó a una comparecencia en la Asamblea Legislativa y al salir de ella habló del tema de los migrantes.

LEA MÁS: Los 200 migrantes asiáticos ya no llegarán a Costa Rica este miércoles, ¿por qué?

Arnoldo André dice que no se sabe cuánto estarán los migrantes del país. (Jonathan Jiménez)

El canciller asegura que Costa Rica no recibió nada a cambio del favor de recibir los migrantes, todo es parte de una operación humanitaria en la que Costa Rica “decidió participar”.

Ante la consulta de cuánto tiempo estarán en el país los migrantes, André dijo que no hay claridad.

LEA MÁS: Experto confirma lo que muchos sospechaban sobre el vuelo de migrantes que recibirá el Gobierno

“Eso va a depender de los procedimientos de los países receptores de ellos. Va a haber repatriaciones voluntarias en su mayoría, hasta donde yo entiendo”, expresó.

Le preguntamos al canciller qué pasaría si los países de origen no aceptan de regreso a los migrantes y él dijo que buscarían una solución, pero no hay garantía de que algunos no se queden aquí.

El primer vuelo con migrantes llegará este jueves. (AFP)

“Siempre existe la posibilidad de poderlos enviar a un tercer país más adecuado”, manifestó.

Ante la consulta de si podrían quedarse en Costa Rica, dijo que no es la idea, pero podría pasar.

“Teóricamente, es una posibilidad (que se queden en Costa Rica), pero no está dentro de la idea del gobierno”, aseguró.

El canciller dice que hasta el momento solo han recibido una petición por parte de Estados Unidos sobre recibir migrantes. El país norteamericano enviará 200 extranjeros, se espera que este jueves lleguen los primeros 93.

Arnoldo André dice que no se sabe cuánto tiempo se quedarán los migrantes

Al preguntarle al jerarca cómo se dará el tema de la logística sobre la atención de los migrantes, los suministros de artículos personales, la alimentación y todo eso, dijo que no maneja esos detalles.

“Los detalles operativos los puede dar Migración, hasta dónde yo entiendo, Estados Unidos va a pagar directamente los costos relacionados a los migrantes”, dijo André.