“Estando yo en mi primer trabajo en el registro de marcas de propiedad intelectual, me buscó y me pidió que trabajara como asesora de él, ese fue el inicio de mi relación con los derechos humanos; después pasé a la Sala Constitucional como letrada (una especie de abogado asistente de magistrado) y ahí estuve unos 25 años hasta que me nombraron magistrada (en el 2013) con el fallecimiento de don Luis Paulino”, cuenta doña Nancy, quien tiene dos hermanas, ella es la del medio, la mayor es Josefina, quien es doctora y la menor Silvia, ingeniera industrial.