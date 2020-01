“Queremos un cambio urgente, un alcalde que nos represente, que se acuerde de toda mi gente, que no tema y sea valiente. Que venga el toro, Yu no le teme, pues don Alfonso echa pa’ lante y no se detiene...” es solo una parte de la letra con la que el candidato de ascendencia china quiere llevar su mensaje a los votantes de la tierra del Chinchiví.