Candidato a diputado del PUSC por Alajuela es investigado por presunto lavado de dinero

El primer candidato por Alajuela del PUSC fue ratificado hoy en la Asamblea Nacional

Por Eduardo Vega

La Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ratificó este 31 de agosto a Jorge Arturo Campos Araya como el candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela.

La Asamblea Nacional del PUSC se realiza en el Colegio Monterrey de San Pedro con 51 asambleístas nacionales y 43 generales.

Primer candidato por Alajuela del PUSC es un investigado por posible lavado de dinero. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Campos Araya en estos momentos es investigado por la Fiscalía General de la República como parte del expediente judicial de lo que se conoce como caso Richter, en el cual también está involucrado el actual diputado del PUSC, Leslye Bojorges.

Este Caso Richter nace como parte del caso “Madre Patria” que es una investigación judicial sobre crimen organizado que se dedicaba al fraude registral y lavado de dinero, el cual reventó en el 2024.

Arturo Campos y Leslye Bojorges PUSC
La Fiscalía lleva una causa contra Jorge Arturo (izquierda) Campos y el actual diputado Leslye Bojorges. (Facebook Leslye Bojorges/Facebook Leslye Bojorges)

El Ministerio Público le confirmó a La Nación que Jorge Arturo Campos aparece como involucrado en una investigación por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Desde principios de año La Nación destapó que la fiscalía general involucró a Campos Araya, actual regidor propietario del cantón central de Alajuela, como supuesto intermediario entre el diputado Bojorges y un empresario de autobuses sospechoso que forma parte de una organización que se dedicaba al supuesto fraude registral y el lavado de dinero.

31/08/2025. Asamblea Nacional del PUSC. Colegio Monterrey, San Pedro. Fotografía: Lilly Arce.
31/08/2025. Asamblea Nacional del PUSC. Colegio Monterrey, San Pedro. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En Alajuela las ratificaciones quedaron así:

Primer lugar: Jorge Arturo Campos Araya

Segundo lugar: Vanessa Ugalde Quirós

Tercer lugar: Edgar Enrique Alfaro Vargas

Eduardo Vega

