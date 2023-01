Candidato a procurador del Gobierno inició con polémica por comentarios en Twitter

Cristian Arguedas Arguedas, fue designado por el gobierno de Rodrigo Chaves como candidato a procurador general de la República; sin embargo, en menos de 24 horas que tiene de haber sido anunciado su nombre, ya se desataron las primeras polémicas.

Arguedas deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa en el cargo. (Tomada del Facebook de Cristian Arguedas)

Arguedas, quien es abogado penalista, inició borrando una serie de tuits racistas, homofóbicos y soeces que había publicado en su cuenta de Twitter @CristianArgued6, la cual terminó eliminando del todo.

Uno de esos tuits fue compartido por la tuitera Gabriela Arguedas, en el cual se evidencia el lenguaje inapropiado

En el mencionado perfil se apreciaba una fotografía de Arguedas usando mascarilla y además de los comentarios descritos, también era común observar ataques a políticos del Frente Amplio y Liberación Nacional, así como a miembros de la prensa.

Arguedas le confirmó a La Nación el cierre de su cuenta aduciendo que no era un usuario muy activo.

“Yo Twitter no lo uso mucho, no es una red social que la utilice constantemente y me pareció que eso era lo procedente (cerrarla un día después del anuncio de su candidatura). No tengo nada más que decirle, yo soy un ciudadano en el ejercicio de mi derecho constitucional de expresarme, entonces no tengo nada más que decirle”.

Otros dos tuits publicados por Cristian Arguedas, en marzo del 2022, abajo consta que los dos fueron borrados.

Este nombramiento todavía debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa.

La Teja consultó la opinión a Casa Presidencial via correo electrónico y Whatsapp, pero al cierre de edición no habían enviado respuesta.