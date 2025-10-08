Candidato de Aquí Costa Rica Manda abandona entrevista en vivo; incómodo momento queda grabado

Ronny Castillo fue designado candidato presidencial por Aquí Costa Rica Manda el pasado 6 de septiembre. (La Nación/Cortesía Ronny Castillo /Cortesía)

El candidato presidencial del partido Aquí Costa Rica Manda, Ronny Castillo González, protagonizó un tenso momento durante una entrevista en el programa Despertar.cr, conducido por el periodista Reinaldo Lewis.

El video, publicado este jueves en la página de Facebook del programa, dura 2 minutos con 46 segundos y muestra el instante en que el aspirante abandona la conversación luego de que le preguntaran, en repetidas ocasiones, si su partido sigue siendo “chavista”.

LEA MÁS: Un partido le da la manita a Aquí Costa Rica Manda para las elecciones municipales

La pregunta surgió debido a que esta agrupación política fue, en su momento, la elegida por el presidente Rodrigo Chaves para continuar su proyecto político tras abandonar el Partido Progreso Social Democrático, que lo llevó al poder en 2022.

“Yo no vine a hablar de otras personas”

Durante la entrevista, Castillo respondió inicialmente: “Yo soy Aquí Costa Rica Manda, ¿me explico? Yo le puedo explicar lo que nuestro movimiento representa, yo no vine a hablar de otras personas”.

Ante esa respuesta, Lewis le aclaró que la consulta no tenía “nada de malo” y que, con solo confirmar que ya no seguía a Chaves, el tema se daría por cerrado. Sin embargo, el candidato evitó responder directamente y la entrevista continuó unos segundos más.

El partido Aquí Costa Rica manda, fue la primera agrupación que eligió el chavismo después de abandonar el Partido Progreso Social Democrático.

Cuando el periodista volvió a insistir, Castillo se levantó del asiento, se quitó el micrófono y dijo: “Yo no voy a hablar con usted”.

El conductor, sorprendido por la reacción, le contestó: “Que le vaya bien, entonces. Hasta luego”.

El momento quedó grabado

Tras la abrupta salida, Lewis explicó a su audiencia lo sucedido.

“Así han visto ustedes cómo se comporta el señor que pretende ser presidente de la República, y que no tiene la capacidad, simple y llana, de decir si es o no chavista o cuál es la situación por la que representa la agrupación por la que se está postulando”.

Mientras el periodista hablaba, el camarógrafo continuó grabando al candidato, quien regresó brevemente al set para intentar retomar el diálogo, pero al notar que la cámara seguía encendida, decidió retirarse definitivamente.

LEA MÁS: Historias de abuso sexual estremecen en la Asamblea Legislativa: vea la ropa que usaban las víctimas

Quién es Ronny Castillo

El partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM) anunció el pasado 6 de septiembre la designación de Ronny Castillo González como su candidato presidencial para las elecciones de febrero de 2026.

Según la agrupación, Castillo es reconocido por su trayectoria en el desarrollo de las “finanzas regenerativas”, un modelo que busca integrar la rentabilidad económica con la restauración de ecosistemas y el fortalecimiento de las comunidades.

El equipo de ACRM también definió ese día a sus representantes para la Asamblea Legislativa, conformando la fórmula que acompañará a Castillo en la contienda electoral.

Candidato de Aquí Costa Rica manda abandona entrevista en vivo

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial.