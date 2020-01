“Mis papás son supercatólicos, me defino como una persona creyente. Ese espacio nos permitió hablar de lo que esto realmente significa, que ser gay no es una escogencia, es una condición. Para mamá fue más fácil, sin embargo, había temores, me preocupaba que me fueran a discriminar o que sintieran culpa. Mis papás son mis grandes aliados, saben que tengo una gran capacidad para amar”, manifestó.