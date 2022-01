Candidatos a la presidencia no tienen asegurado el respaldo de electores

Entramos a la semana decisiva de las elecciones nacionales y la carrera de los candidatos por llegar a Zapote está en la recta final.

Las encuestas colocan en los primeros puestos a José María Figueres, de Liberación Nacional, con (un 15%; Lineth Saborío, de la Unidad Social Cristiana, con un 13.7% y a Fabricio Alvarado, de Nueva República, con un 10,6%. Se trata de un empate técnico y ninguno puede echar las campanas al viento porque el respaldo de los electores no está escrito en piedra.

Candidatos suman poco apoyo a 12 días de las elecciones nacionales. La Nación. Estos son los candidatos con más apoyo de los electores de cara a las elecciones del 6 de febrero.

Así lo explica Ronald Alfaro, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), después de los resultados de la encuesta de la institución publicada el 26 de enero.

Según dicha encuesta, 24 de cada 100 personas que ya se había decidido por un candidato cambió de parecer.

Entre las razones, según dijero, les llevaron a cambiar de opinión estaban el que una nueva candidatura los convenció más, seguido de la desilución que les provocó el candidato elegido y los menos fue porque alguien de su círculo cercano los convenció de apoyar a otro.

“Lo que estamos observando es que hay personas que están tomando algunas decisiones, pero estas no son definitivas y pueden variar con cualquier situación. Los partidos no tienen un respaldo garantizado, el apoyo con el que cuentan no lo tienen en la bolsa, deben cuidar que no se les vaya a escapar”, dijo Alfaro.

Pies de plomo

Por eso, en esta recta final, y a falta de los debates de medios de comunicación masiva como radio Monumental, este 1 de febrero; Noticias Repretel el jueves 3 y Teletica el viernes 4 de febrero, los aspirantes deben andar con pies de plomo para no jugársela.

Deben medir muy bien cada palabra, gesto y acción. El ser ligados a un escándalo o una declaración inapropiada, pueden causarles una gran pérdida de apoyo.

“Los partidos están siendo muy cuidadosos y tratan de jugar a lo seguro y no cometer errores, pero va a ocurrir porque en la política surgen cosas, y hay situaciones que no estaban consideradas que cambian la dinámica”, agregó el investigador.

Un ejemplo de lo anterior fueron las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, Patricia Mora, sobre la construcción de hoteles de lujo en Guanacaste y de Suray Carrillo, aspirante a diputada de esa provincia por el FA sobre la inversión en el aeropuerto Daniel Oduber que causaron malestar en una gran parte de la población.

Sin embargo, hasta el próximo miércoles 2 de febrero, cuando se publique la última encuesta del CIEP, conoceremos cuánto pudo haber golpeado.

[ Mujeres lideran el grupo de indecisos, pero vota más que los hombres ]

Según el informe del estudio de la UCR, al observar el nivel de seguridad de las personas según cada una de las candidaturas, se puede ver que los apoyos son más fuertes entre posibles votantes de las candidaturas de Liberación Nacional (José María Figueres) y Nueva República (Fabricio Alvarado).

Entre quienes dicen que votarán por él, el liberacionista tiene un 86,5% de apoyo “fijo” y Alvarado 86,2%.

Un poco más bajo están los candidatos Rodrigo Chaves, del Partido Social Democrático (5,8% en intención de voto) con 80,9%; José María Villalta, del Frente Amplio (7,6% en intención de voto), con 79,3% y Lineth Saborío, de Unidad Social Cristiana, (13,7% de intención de voto), con 77,5%.

“No hay señales claras de que surja un tema como en las elecciones del 2018, que polarizó a la población, ha habido algunos intentos pero no han escalado, lo cual habla de una elección diferente a la de la vez pasada”, comentó Alfaro.

El reto de los candidatos, además de no perder a los votantes que ya tienen, es convencer a 1,5 millones de personas que aún se encuentran indecisas.

[ ¿Aún no sabe por quién votar? politólogos lo orientan ]