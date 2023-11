Cantante cristiana Marcela Gándara habla con La Teja previo al Alma Sound Fest

La cantante mexicana Marcela Gándara participará en el Alma Sound Fest, el 2 de diciembre en Parque Viva. Instagram.

La cantante mexicana Marcela Gándara está casi lista para ofrecerle a los ticos una experiencia única en el Alma Sound Fest, que se realizará el domingo 2 de diciembre, en Parque Viva.

La intérprete de éxitos como “Supe que me amabas” y “Alabanzas al Rey” volverá a Tiquicia para ofrecerle a su público una probadita de su nuevo material discográfico.

Gándara conversó con La Teja previo a su llegada al país.

“Estoy muy emocionada de regresar, amo Costa Rica, tengo muchos amigos allá, la comida es muy linda, la gente me recibe de una manera supercálida, estoy muy emocionada de estar allá en diciembre, poder cantar juntos y con compañía de lujo, Marcos Barrientos, Alex Campos, Ciudad en lo Alto.

“Es un festival que trae algo muy especial, será muy lindo disfrutar de muchos géneros en una sola noche”, afirmó.

La artista también le envió un mensaje a sus fans, para recordarles que la música es un instrumento poderoso para acercarnos a Dios.

“Si tenemos un vacío, Dios, Jesús lo puede llenar y sé que este concierto los llenará de nuevas fuerzas.

“Creo que es importante seguir creyendo, no perder la fe, luchar cada día, ver las cosas a través de los ojos de la gratitud, cada día que Dios nos regala es una nueva oportunidad de recomenzar, tener nuevas fuerzas, disfrutar del regalo de la vida cada día, seguirle echando ganas y espero que este concierto los anime y los llene del abrazo de Dios”, agregó.

¿Con qué va a sorprender en el festival?

“Es muy lindo poder presentar, hice una canción hace algunos años que se llama ‘Sobre todo’, que fue mi intento de hacer un vallenato colombiano e hice una canción mía, llamada ‘Tu palabra’ que es una bachata y estoy contenta de presentar este género y darles una probadita de lo que se viene, el año que entra estamos preparándonos para el nuevo disco.

La artista prepara un nuevo material, el cual lanzará en el 2024. Instagram.

A la venta. Las entradas se venden en eticket.cr y los precios son los siguientes (sin cargo por servicios): - Gramilla de pie: ₡15.500 - Terrazas (de pie) A y B: ₡22.000 - Zonas especiales 501 y 505: ₡24.000 - Zonas laterales (sector 401, 402, 404, 405): ₡25.500 - Zonas laterales numeradas (sector 501, 502, 504, 505): ₡25.500 - Zona central numerada (sector 503): ₡35.500 - Zona central numerada (sector 403): ₡35.500 - Golden circle: ₡40.500 - Golden circle especial: ₡45.000

Lo nuevo

Gándara, quien inició su carrera musical en el 2006, está trabajando en una nueva producción.

“Me siento muy emocionada, no sé qué tanto sin decir que me regañen, pero voy a tener varias colaboraciones, algunas de las canciones las estoy trabajando con un productor muy lindo que se llama Julio Reyes.

“Me encanta probar otros géneros, pero a la vez seguir cantando baladas que toque los corazones, hay una canción que estoy oyendo ahorita, muy preciosa, se llama ‘Si no estás tú' y espero pronto la puedan escuchar.

“No sabemos cuántos sencillos tendremos, falta poquito para que lo puedan escuchar y esto es lo que lo hace divertido, escribo de manera regular, tengo miles de canciones y el chiste será ver cuáles van a estar en esta oportunidad, buscando darle lo mejor a Dios y al público”, manifestó.

Marcela aseguró que en el Alma Sound Fest le dará a sus seguidore una probadita de este nuevo material y les mandó un sentido mensaje.

“Quiero agradecerles, gracias por el amor, por escuchar mi música, porque no podría seguir haciéndolo si no me escuchan.

“Soy lo que soy por Dios y por ustedes, vivo eternamente agradecida y cada historia, cada testimonio de cómo las canciones los ha ayudado en momentos difíciles me hacen pensar que vale la pena lo que estoy haciendo”, destacó.