“¿Quién no ha vivido amores y desamores en esta vida? Pues eso es lo que compartimos, lo vivido por cada uno de nosotros. Les preguntamos hace cuánto no les regalan flores a sus esposas, no las sacan a comer o les llevan un chocolatito, con solo esos detalles van a ir cultivando nuevamente la semilla del amor que se ha ido marchitando”, explicó El Soldado.