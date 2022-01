Cantinfleo de Lineth Saborío en debate podría afectarle, dice experto (video)

Lineth Saborío, candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a las elecciones del 6 de febrero sigue en boca de muchos porque, sin querer queriendo, nos recordó a un grande del humor: Cantinflas.

El personaje que interpretaba Mario Moreno se hizo famoso por hablar mucho y decir poco, que es lo mismo que le pasó a la aspirante socialcristiana el lunes en el debate del lunes organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Una de las preguntas que le hicieron fue: “¿a qué se debe su falta de posiciones claras y concretas sobre los principales temas urgentes del país?”.

La respuesta es un brillante ejemplo de cantinfleo, ese verbo que registra el diccionario y que honra al gran comediante mexicano.

Lineth Saborío respondió de forma confusa una pregunta en el debate de canal 13 y han hecho bromas al respecto. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Ojo a la respuesta de la exdirectora del OIJ y exvicepresidenta de la República en la administración de Abel Pacheco (2002-2006).

”Yo no soy una persona que no tenga posiciones claras, sino al contrario, lo que pasa es que en ocasiones, y de esto sí disto mucho, piensan las personas que con solo el hecho de asumir una candidatura parece que desde ya, y como si fuera propio lo que es del Estado, se quieren tomar determinaciones y resulta que las instituciones, por ejemplo, y mucho de eso no digo sí o no digo no y digo que voy a revisar en esos primeros cien días, ¿por qué razón? no por falta de transparencia ”, respondió la política.

Las palabras de Saborío transportaron a más de uno a esos brillantes momentos en los que Cantinflas se lucía diciendo y diciendo... sin decir nada.

Probablemente ustedes recuerden esto de la pelicula Así es mi tierra: “Mi general, este es el momento que había deseado yo, no para lo mismo, sino para eso que voy a decir: hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, son cosas que, señor licenciado y me dirijo a usted, pero no debería dirigirme a usted, yo quiero brindar por la felicidad y que el individuo encuentra, mi general, aquí presente, no es, no no; usted, señor licenciado, le suplico, pues ¿qué pasó con los frijoles, oiga?”.

La respuesta de la candidata hizo recordar los discursos de Cantinflas. Foto: Archivo.

Mensaje oculto

Para tratar de entender la respuesta que dio la candidata, le pedimos a la filóloga Marianita Devandas que revisara las palabras.

“Si omitimos varias frases, las palabras tienen un sentido en el que la candidata dice que sí tiene posiciones claras, pero que la gente asume que ya solo por ser candidata tiene que tomar determinaciones sobre las cosas y por eso ella dice que en los primeros cien días (de un supuesto gobierno suyo) va a revisar temas de instituciones, por ejemplo”, manifestó.

El politólogo Sergio Araya también analizó la respuesta de Saborío y dijo que el cantinfleo podía deberse a varios factores.

Explica el experto que pese que los candidatos “entrenan” para asistir a los debates y tratar de dar respuestas cortas y elocuentes, no todos tienen facilidad para la oratoria y a la hora de hablar dan respuestas muy técnicas o --como en este caso-- sin un sentido claro.

“Otro aspecto a tomar en cuenta es que entre más posibilidades tiene un candidato de llegar a la presidencia, menos le conviene entrar en polémicas sobre sus posiciones. En este caso las encuestas ubican a doña Lineth como la segunda en la batalla por la silla presidencial y es probable que ella trate de ser muy mesurada en sus respuestas, pero esta vez se pasó de la raya”, dijo Araya.

“Por una respuesta podría ser que un candidato se involucre en una controversia que lo haga perder votos, sin embargo, a mi criterio, en este caso es más bien más peligroso dar respuestas tan generales y tan ‘políticas’”, agregó.

La política participó en el debate que se llevó a cabo el lunes anterior. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Bajo la lupa

El politólogo explica además que la participación de Lineth Saborío en el debate generó que todo el mundo tuviera que ver con su respuesta, pero no de forma positiva ya que hubo hasta memes con su foto comparándola con Cantiflas, lo que puede afectarla en la campaña.

“Siento que ella tiene una ventaja sobre otros candidatos y es el lenguaje no verbal que expresa con solo su presencia. Trasmite credibilidad, seriedad y confianza, pero este tipo de actuaciones (como la del lunes) pueden hacer que su imagen se vea afectada, por eso debe tener mucho cuidado de ahora en adelante.

“Es un hecho que los ojos de la gente estarán puestos en doña Lineth en los próximos debates, las personas querrán ver si la participación del lunes pasado fue solo cuestión de un mal día, como lo puede tener cualquier persona, o si sus respuestas serán siempre así de generales y frías, una situación que podría hacer echar para atrás a quienes la estaban analizando como una opción para votar, e incluso a quienes ya se habían decidido por ella”.