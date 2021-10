Cardiólogo: “La aspirina se aconseja en personas que ya han tenido un infarto”

Algunas personas se toman una aspirina al día para, según ellas, evitar un paro cardíaco, pero como dice el dicho, puede salirles más cara la cura que la enfermedad.

Esa práctica dejó de ser recomendada por expertos estadounidenses para mayores de 60 años, pero en realidad no debería ser adoptada por ninguna persona, de ninguna edad.

“El uso diario de aspirina puede ayudar a prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en algunos, pero también puede causar efectos adversos graves, como hemorragia interna”, advirtió en un comunicado el doctor John Wong, miembro de la Fuerza de Tarea de Servicios Preventivos de Estados Unidos.

El cardiólogo costarricense Luis Fernando Valerio le explicó a La Teja que la aspirina previene un segundo infarto y no un primero.

Los pacientes deben hacerse un control con el cardiólogo para ver su riesgo de infarto antes de tomar aspirina una vez al día. Foto: Shutterstock Los pacientes deben hacerse un control con el cardiólogo para ver su riesgo de infarto antes de tomar aspirina una vez al día. Foto: Shutterstock

“A los que no hemos tenido un infarto, nos puede aumentar más el riesgo de una úlcera y padecer más de un sangrado que de un infarto”, dijo Valerio.

Agregó que en pacientes hipertensos severos puede aumentar el riesgo de una ruptura de una arteria cerebral y sangrado porque lo que hace ese medicamento es evitar que se formen coágulos, por lo que a un paciente que sufre presión alta, que se le rompa una vena, puede ser una hemorragia severa y sería algo fatal.

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Estados Unidos.

“Cuando el paciente ya tuvo un infarto o derrame cerebral, sí les damos aspirina, porque sí funciona, idistintamente de la edad. En algunos casos (menores de 50 años), aunque no haya tenido un infarto, nosotros descubrimos que está a punto de que le dé uno o hay un alto riesgo y ahí sí el cardiólogo, o el médico, le pueden recetar, pero una vez que haya sido evaluado por un profesional”, aseguró el cardiólogo.

El doctor comentó que tiene varios pacientes que trabajan en una oficina, no hacen ejercicio entre semana, están gorditos y fuman, pero el fin de semana van a mejenguear y al terminar se van al tercer tiempo a tomar, fumar y comerse una boquita, por lo general grasosa.

“Muy bien el rato de placer, pero les explico que si no hacen ejercicio entre semana y va un solo día a esforzar el corazón, eso es peligroso y si, además, tiene colesterol, fuma y el exceso de alcohol les afecta el corazón y me dicen que toman una aspirina para que no les dé nada, pero una aspirina no previene todos esos factores de riesgo que tiene”, dice Valerio.

La mejor prevención es tener un peso adecuado hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, evitar el exceso de alcohol, evitar el estrés y no fumar.

Para diabéticos

El doctor Elliot Garita, especialista en cirugía Cardiovascular y Tórax y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos explicó también que la Asociación Europea de Cardiología en su nuevas guías de hace mes y medio hizo hincapié en que no es necesario que todo mundo tome aspirina porque no necesariamente va a prevenir un infarto.

“Esta es más recomendada para dos grupos específicos: los diabéticos con muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que son a los que les cuesta manejar el azúcar en la sangre en niveles aceptables, con índice de masa corporal mayor a 35, excepto si es alérgico a ella o que haya tenido úlceras digestivas antes”, comentó Garita.

El otro grupo que pueden tomarlo son los pacientes menores de 60 años que tengan más de dos factores de riesgo como hipertensión, tabaquismo o colesterol alto, pero igual un médico es el que tiene que analizarlo.

