“Bad Bunny en sus canciones es puro sexo, drogas y violencia, no canta nada positivo. Claro, es exitoso mundialmente, eso es imposible de desconocer, pero su influencia en la gente, en los jóvenes, es bien negativa. Me extraña que lo pusieran en una misma lista con nuestro presidente. Al menos a mí Bad Bunny no me ha influenciado en nada, no lo escucho, no me gustan sus mensajes”, comentó el alajueliteño.