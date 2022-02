Carlos Alvarado y Claudia Dobles ya se aplicaron tercera dosis de la vacuna (video)

El presidente de la República Carlos Alvarado y su esposa Claudia Dobles recibieron su tercera dosis de la vacuna contra el covid este lunes en la clínica Jiménez Núñez en Goicoechea durante un recorrido por el vacunatorio.

Vacuna Carlos Alvarado El presidente Carlos Alvarado recibió su tercera dosis este lunes en la clínica Jiménez Núñez de Goicoechea. Foto: Cortesía Presidencia (Henry Oviedo @henovi8)

“Llamamos a toda la ciudadanía, vayamos a vacunarnos, a recibir la primera, segunda o tercera dosis, en todo el país hay puntos abiertos para irse a vacunar sin cita. Esta es la medida que de mejor manera nos protegerá como país”, afirmó el presidente Alvarado.

Al cumplirse poco más de los 5 meses de la aplicación de su segunda dosis, la cual fue el 6 de setiembre pasado, el presidente de la República y la primera dama recibieron el refuerzo de su esquema de vacunación contra el covid.

A ambos les tocó la vacuna de Pfizer/BioNTech luego del ingreso de más de un millón de dosis de la marca, donadas por Estados Unidos.

Alvarado, con 42 años de edad, fue inmunizado por la enfermera del Programa Formación de Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP), Maribel Céspedes. Por su parte, Dobles, de 41 años, recibió su dosis por parte de Elizabeth Matamoros, también del ATAP.

[ Presidente Carlos Alvarado dio positivo por covid-19 ]

Donde le quede más cerca

Aunque la pareja presidencial no está adscrita por zona de residencia a esta Área de Salud, actualmente se pueden vacunar en este sitio ya que toda la población puede acudir a cualquier punto de vacunación.

Dobles hizo un llamado a recibir el esquema de vacunación completo y su refuerzo y recordó que gracias a ello les fue bien contra la enfermedad.

Vacuna Claudia Dobles La Primera Dama Claudia Dobles recordó que gracias a la vacunación su experiencia con el covid fue leve. Foto: Cortesía Presidencia (Henry Oviedo @henovi8)

“Nosotros justamente a principio de este año tuvimos covid-19 y estoy segura que lo sobrellevamos bastante bien gracias a que teníamos el esquema de vacunación completo. A toda la ciudadanía, por favor no se confíen, seguimos en pandemia ya todos los centros están completamente abiertos para colocarse la primera, segunda o para la dosis de refuerzo”, dijo la primera dama.

Alvarado recordó que hay dosis suficientes para todos los mayores de 12 años, por lo que asegura que no hay excusa para no vacunarse, así como dosis pediátricas para los niños de 9 a 11 años que son los primeros a los que se les está poniendo.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, recordó que la vacuna es la herramienta número uno para combatir la pandemia.

“La vacuna estimula el sistema de defensas y permite que la enfermedad no afecte de manera grave a la persona que contrae el virus. Cada dosis es fundamental para disminuir la contagiosidad y elevar el nivel de fortaleza del sistema inmunológico. Contamos con una buena cantidad de dosis, así que no hay excusa para no acercarse a vacunarse”, argumentó Salas.

[ Claudia Dobles dio positivo por covid-19 ]