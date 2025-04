La precandidata del Partido Liberación Nacional (Carolina Delgado), votó a eso de las 10 y 40 de la mañana en San Pedro.

La también actual diputada llegó a la Escuela Dante Alighieri en Lourdes de Montes de Oca para votar, pero en la entrada la estaba esperando la Comparsa Comunal de Sabanilla de Montes de Oca, que se puso a tocar música alegre a penas la vieron y ella, en menos de un segundo, se comenzó a mover con buen ritmo.

Carolina Delgado llegó, bailó, votó y advirtió, todo en menos de 15 minutos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pero eso no es todo, además del ritmazo, doña Carolina no lo pensó dos veces para agarrar un güiro y ponerle bonito ahora con ritmo y sabor, incluso hasta sacó los pasos prohibidos.

Después del alegre bailongo siguió su camino hasta la mesa de votación y una vez que votó advirtió a los liberacionistas y a todo el país que votar es fundamental y necesario.

“La única forma de motivar a los liberacionistas a votar es pensar que podemos ser el cambio y transformar el partido. Ese es mi mensaje a los costarricenses.

“Algunos quieren que nadie salga a votar, pero si la gente quiere que las cosas sean distintas, deben salir a votar para motivar el cambio.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No pueden pensar que si se sigue votando por las mismas personas que han venido tomando decisiones, las cosas van a ser diferentes. No pasa solo por Liberación, pasa por Costa Rica”, comentó.

Le recuerda al país entero que también ella, como una gran mayoría, están hartos de los políticos que hacen política diciendo mucho y haciendo poco.

Su solución es un cambio total en Liberación y para hay que cambiar la gente y solo con el voto se logra para poner ideas innovaras y frescas.

“Cuando la gente ve que los otros partidos tienen candidatos únicos, habla de lo que vive el país, pocas ganas de la gente de salir a votar. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo y deben hacerlo”, recalcó.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después de votar, la precandidata siguió su recorrido, esperando que la lluvia que caía en diferentes sectores del país no influyera en la falta de gente en las urnas.

“Salgan a votar en contra del candidato de la cúpula y voten por el cambio”, dijo en clara alusión a Álvaro Ramos. “Estoy aquí sin muletas y sin padrinos, no como otros.

“Toda la vida le he propuesto a la gente sinceridad y honestidad, no he necesitado de muchos para ganar los proceso en Liberación. Hoy tengo apoyo”, aseguró.