Carolina Delgado: “Mi relación de amor y odio con Liberación ha sido de siempre”

Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina. Son en febrero del 2026. Es por eso que este 2025 es considerado un año de campaña electoral. Nosotros en La Teja nos esforzamos para que usted se informe como se lo merece con miras a ese importante día.

Por eso ya comenzamos a entrevistar a precandidatos y candidatos presidenciales con el objetivo de que los conozca y se informe sobre sus propuestas.

Carolina Delgado presentó su campaña con un mazo en la mano y el lema: "Rompamos la política tradicional". (Cortesía/Cortesía diputada Carolina Delgado)

La semana pasada comenzamos con el precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN) Álvaro Ramos, y esta semana les presentamos a la actual diputada del PLN María Carolina Delgado Ramírez, quien busca ser la cara de los liberacionistas en busca de regresar a Zapote.

Nuestro compañero editor Marcelo Poltronieri, junto con nuestro director, Felipe Arrieta, conversaron tamaño poco con doña Carolina. Por asuntos de espacio en el periódico, no les traemos toda la entrevista, solo algunas de las respuestas.

LEA MÁS: Precandidata del PLN se volvió viral a nivel internacional por polémico video

Pero si quiere ver todo lo que conversamos con la precandidata del PLN lo invitamos a disfrutarla completa en nuestro canal de YouTube, lo encuentra como La Teja.

- ¿Dentro del PLN alguien la motivó para ser precandidata?

Especialmente la gente de base. He hecho mi trabajo tocando puertas en los cantones. La gente ha visto mi recorrido de 30 años, por eso me motivaron. Es el momento. He pasado por todos los puestos del partido.

Doña Carolina nació el 12 de diciembre de 1970 en San José. (Cortesía/Cortesía diputada Carolina Delgado)

- ¿Considera que el PLN está listo para otra mujer candidata a la presidencia?

Es muy complicado. Que participe una mujer no significa que se abren las puertas para todas. La sociedad se vuelve más crítica con las mujeres, nos señalan más, nos critican más. En algún momento que quise ser secretaria general del PLN, una mujer me dijo que no me podía dar el voto porque no me vestía como secretaria general.

El pasado 20 de enero hizo oficial su precandidatura en el Balcón Verde, la casa liberacionista. (Rafael Pacheco Granados)

Me pregunté cómo se vestía una secretaria general. Mi contrincante en aquel momento andaba con pantalones de mezclilla, muy relajada con la vestimenta, pero para aquella persona yo era la que no andaba vestida como secretaria general.

LEA MÁS: Esto respondió la diputada Carolina Delgado al saber que el PLN la quiere castigar

Todavía existe ese machismo, a pesar de que hay, como yo, muchas mujeres capaces, con mucho recorrido político, que tenemos la habilidad para gobernar.

Asegura doña Carolina (de verde en el pick up) que las bases del PLN nunca la han abandonado. (Cortesía/Cortesía diputada Carolina Delgado)

- ¿El mundo de la política es machista?

Todo es machismo. Sí existe. Creo que una lo rompe. Los compañeros terminan viéndome como una más. Saben que soy fuerte, que tomo decisiones y que doy la lucha de tú a tú con todo.

Cuando empecé en política iba con mi exmarido y yo era la candidata, le hablaban a él y a mí no me hablaban. Me sentaba en un rincón y todas las conversaciones giraban alrededor de los hombres.

A los dos meses le dije: “Ah no, usted se queda en la casa y yo sigo yendo sola”. Porque si no, no me iba a ganar el espacio que buscaba.

Es parte de ir rompiendo los esquemas y los hemos ido rompiendo, primero con una Asamblea Legislativa en paridad, orgullosamente soy parte de eso. La primera vez que tenemos elecciones municipales en paridad, eso hizo que pasáramos de 8 a 22 alcaldesas electas. Eso es un salto gigantesco en el tema de participación de las mujeres. Hemos ido progresando.

La diputada Carolina Delgado sufrió la pérdida de su mamá y de su pareja por culpa del covid-19. (Cortesía de Carolina Delgado)

- ¿Hay favoritismo en el PLN hacia Álvaro Ramos?

Sí. La verdad que sí. Hay un grupo que ha sido la cúpula de Liberación Nacional que, realmente, ha apostado por un candidato que no ha sido liberacionista. Yo nunca lo he visto en Liberación Nacional y eso que tengo 30 años de hacer el recorrido (dentro del PLN) y de estar en todas las campañas, nunca lo he visto en Liberación Nacional.

LEA MÁS: Diputada incapacitada presentó mociones para retrasar proyecto contra el crimen organizado

- ¿Por qué tiene Ramos favoritismos si usted misma dice que nunca estuvo en el PLN?

Usted se puede montar en un carro repleto de gente o en un carro solo. Él se montó en un carro repleto de alguna gente. Con solo ver con quién él camina, con quién está estructurando (su campaña), usted sabe que esa gente, que se ha señalado desde afuera que no son las mejores compañías, son las que están con Álvaro Ramos.

Una foto que ella ama porque está con su mamita, doña Florisabel Ramírez Lizano, quien ya falleció. Fue el día que se graduó de arquitecta en el 2010. (Cortesía/Cortesía diputada Carolina Delgado)

- ¿Con cuál candidato quedaría tranquila y con cuál muy preocupada de no quedar usted?

Me preocupan los otros tres. Tanto Marvin (Taylor Dormond) como Álvaro, nunca los he visto en Liberación Nacional. Lo digo de manera muy clara, vamos a ir a una elección en febrero del año entrante y nosotros tenemos que recomponer Liberación y traerlo (al favoritismo de la gente). Es un cambio que ocupa Liberación Nacional. Tenemos que conocer a la gente.

No puedo hacer una campaña en 3 o 5 meses apenas yendo a conocer quién es quién en cada uno de los cantones y eso le va a pasar tanto a Álvaro como a Marvin. En el caso de Gilbert (Jiménez Siles), él y yo ya hemos tenido nuestras diferencias en medio de nuestras diputaciones. Creo que él todavía necesita madurar un poco más para llegar a gobernar.

La primera vez que fue diputada quedó retratada así en nuestros archivos, fue entre 2010 y 2014.

- ¿Cómo es su relación con el PLN?

Siempre ha sido de amor y odio. Tal vez ahora es más pública esa relación de amor y odio. Nunca he sido la candidata liberacionista por tradición, siempre he sido la que me ha tocado romper esquemas. Fui la primera mujer presidenta de la juventud. Ellos (la cúpula del PLN) nunca creyeron que yo iba a ganar y eso significaba ser diputada, porque el cuarto lugar por la provincia de San José le tocaba a quien ocupara la presidencia de la juventud.

LEA MÁS: Diputada Carolina Delgado perdió a su mamá y a su pareja por el covid-19

Ellos pensaron (la cúpula del PLN) que una mujer tímida, que apenas estaba rompiendo esquemas dentro del partido jamás podía ganar y yo gané. A pesar de eso (del triunfo) el partido decidió dejar la juventud afuera para las elecciones (presidenciales) del 2002. No solo eso, dejaron por fuera a toda la estructura de la juventud porque no quisieron repetir la elección. Yo gané un amparo electoral que obligaba al PLN a repetir el proceso y no quisieron hacer.

Ha hecho de todo en el PLN y ha pasado por todos los puestos, asegura la diputada quien en esta foto toca el güiro. (Cortesía/Cortesía diputada Carolina Delgado)

Mi relación de amor y odio con Liberación ha sido de siempre porque siempre he sido crítica con el propio PLN, he sido independiente.

La mayoría de mis procesos los he ganado en contra de la línea. Lo de la juventud, en la campaña contra Johnny Araya (para las elecciones presidenciales del 2014), todas las mujeres negociaron con los demás candidatos, a mí me dijeron: ‘A vos queremos ganarte’ y no negociaron conmigo. Fui al proceso y gané.

Fui candidata del precandidato que quedó en el cuarto lugar en la convención anterior y fui la sexta persona más votada, o sea, después de los 5 candidatos yo fui la persona más votada por nombre. Estuve a 3 mil votos de Claudio Alpízar y (estando) en contra de la línea. Para mí los desamores (con el PLN) son de todos los días.

- ¿Por qué seguir en el PLN?

Es que Liberación no son 4, 5 o 10 personas que han tomado decisiones por mucho tiempo. He ganado los procesos porque mi relación es con la gente de las bases. Yo gano por el cariño de la gente porque no he tenido una gran estructura. Mi trabajo es un trabajo de base. Lo siempre visible del PLN son 4, 5, 6 o 7 figuras que uno dice que manejan los hilos, pero no, es la gente de base.

- ¿Siente que tiene el apoyo total de las bases para ganar?

Estoy trabajando en eso. Es un recorrido pesado.

Otra foto que ama porque le demuestra el apoyo de su familia. Camina junto a su hija, María Isabel. (Cortesía/Cortesía diputada Carolina Delgado)

- ¿Cómo resolvería las presas en la Caja si llega a ser presidenta del país?

Uno, digitalizaría absolutamente todo. Dedicaría los recursos en clínicas y hospitales a atender al paciente enfermo y tratar de sacar lo que genera una presa horrible porque puede ser que usted tenga para hacerse una radiografía, pero si se tiene que operar igual tiene que hacer fila. No. Busquemos alternativas, una clínica (privada) podría hacer un mejor precio por atender mil pacientes al mes y usted en un año agiliza y saca gran parte de la presa que se tiene de exámenes.

LEA MÁS: ¿Por qué entregan una almohada al mar para recuperar un ser amado?

- De cada 10 personas, siete no tienen bachiller colegial ¿qué hacer?

Si uno tiene una educación que le va a ayudar en la vida, se genera una aspiración. Hoy día tenemos una educación totalmente desconectada de la realidad del país y del mundo: no hablamos inglés, hemos tenido retroceso en tecnologías, no tenemos profesores de inglés que hablen inglés.

Se deben buscar alternativas y la tecnología puede ayudar a equilibrar el aprendizaje, aumentarlo y mejorarlo. Hay que invertir en tecnología, tenemos toda la capacidad económica para invertir en tecnología en todos los centros educativos.

- ¿Cómo enfrentar un monstruo tan grande como el narcotráfico?

Presencia policial. Tecnología, porque los policías no tienen hoy las armas que sí tienen los narcotraficantes. De nada sirve invertir en seguridad si no le damos oportunidad a la gente. Los muchachos no tienen hoy día alternativas laborales medianamente decentes, buscan alternativas fáciles y ahí se mete el narcotráfico.

¿Será que logra romper viejas tradiciones en el PLN? Ella asegura que sí. (Cortesía/Cortesía diputada Carolina Delgado)

Esto es un círculo vicioso. No hay una educación que realmente genere oportunidades laborales. Hay que ajustar el plan educativo a la realidad del país. La educación técnica hoy día no se ajusta ni a la realidad de las comunidades.

Educación atractiva, porque realmente genera oportunidades laborales que permiten crecer y lograr mejores condiciones de vida. Todo está entrelazado.