Carreras universitarias: ¿Sale del colegio este año y no sabe qué profesión escoger?

Tome en cuenta estos consejos a la hora de elegir una carrera universitaria.

Elegir una carrera universitaria se puede volver un verdadero dolor de cabeza cuando no tenemos un norte claro sobre la profesión que queremos estudiar, por lo que nos quedamos como en el limbo.

Es por eso que Joudy Villalobos, quien es licenciado en Orientación, nos dio algunas recomendaciones que pueden ser sumamente útiles a la hora de tomar esta complicada decisión.

“Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de elegir una carrera universitaria y los primeros aspectos van vinculados a la parte interna, por lo que nos tenemos que preguntar: ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Y en qué soy bueno?”.

Villalobos explicaba que cada estudiante que desea estudiar debe hacer un trabajo interno, el cual debe llevar un análisis de habilidades, debilidades (limitaciones), cosas que le gustan o no, potencialidad (algo que me llama la atención y que tal vez sí le dedica más tiempo a eso, podría llegar a ser muy bueno).

El especialista nos comentó que después de ese análisis inicial, se empiezan a sumar más preguntas como por ejemplo: los roles dentro de la familia, la identificación (con quién me ha identificado a lo largo de su vida, ya sea con algún profesional de algún área en específico, y qué características observó sobre lo que desempeña).

“Este tipo de preguntas y dudas pueden ayudar al estudiante a explorar la parte interna, para luego ir explorando lo externo, que serían las oportunidades reales y los recursos económicos que tiene”, agregó.

El orientador agregó que después de ambos análisis, las personas pueden estudiar las opciones de carrera que tienen disponibles.

“Lo ideal es hacer un ejercicio de eliminación de carrera universitaria, el cual consiste en observar las carreras que tiene el país y anotar únicamente las que nos llaman la atención y las que no sé en qué consisten. Con este ejercicio voy anotando las que me llaman la atención y de una vez busco información de las que no sé, y ya cuando tengo una lista de diez carreras puedo ir clasificando de la que menos me gustan, a la que más me llama la atención, así nos podemos quedar con las cinco primeras carreras”, detalló Villalobos.

Después de tener estas cinco carreras, hay que hacer un análisis a fondo, el cual según el orientador consiste en ver el plan de estudios, la situación del mercado laboral, la parte salarial, las actividades cotidianas (que hace cada profesional) y el campo laboral (dónde se puede trabajar).

“Haciendo los análisis de cada uno de esos aspectos, las personas van a tener la información suficiente y necesaria para decidir qué carrera estudiar”, concluyó Joudy.