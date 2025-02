Cartagineses podrían pagar hasta un 300% más de agua, y todo por un chanchullo que tiene añales

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, está chivísima con una situación que podría poner entre la espada y la pared a cientos de vecinos de su provincia.

Aunque, desde ya le adelantamos, no todo es lo que aparenta.

Resulta que, supuestamente, Acueductos y Alcantarillados (AyA) se va a sonar a los brumosos con un cobro retroactivo y “desproporcionado” por utilizar el agua proveniente del embalse de Orosí, que abastece a gran parte del Gran Área Metropolitana.

Los vecinos de Cartago podrían pagar por los platos rotos de un chanchullo que tiene añales.

¿Qué tan alto va a ser ese aumento? Según Redondo, podría incrementar hasta en un 300% a partir de este mes de julio. Este aumento sería consecuencia de una serie de cobros retroactivos que vienen desde el 2017.

“AYA y ARESEP pretenden imponernos a los usuarios del servicio de agua potable, un aumento que puede significar hasta un 300% en la tarifa. Esto generará que se les duplique y hasta triplique a los usuarios el costo del agua potable.

“Nos pretenden cobrar y elevar la tarifa, nos parece que esto es, absolutamente, confiscatorio e inaceptable”, dijo con seguridad Redondo.

A su vez, anunció que entre las medidas que se están tomando para bloquear el aumento, están la presentación de un proyecto de ley para pedir ayuda. Además, ya se solicitó la condonación del cobro.

No obstante, el AyA no se quedó callado y aseguran que las cosas no son lo que aparentan.

Regañada

A través de un comunicado de prensa, la institución rectora del agua se lavó las manos y le recordó a la municipalidad que ellos no son los encargados de brindar el servicio de agua en esa zona.

“El servicio de agua potable que reciben los vecinos de Cartago es prestado por la Municipalidad de Cartago”.

Además, aseguraron que ellos no tienen vela en este entierro, ya que ni siquiera son los encargados de fijar las tarifas.

El embalse de Orosí abastece a la GAM con más de 1000 litros por segundo.

“Las tarifas que cobra la Municipalidad de Cartago a sus abonados son fijadas por esa misma municipalidad. El AyA suministra agua a la Municipalidad de Cartago desde agosto de 1988 a una tarifa que fija la Aresep. No es el AyA el que fija esta otra tarifa”, se lee clarito.

Por si fuera poco, le pegaron una jalada de orejas a la muni y les recordaron por qué están metidos en este embrollo.

“La Municipalidad de Cartago nunca ha pagado por el agua que el AyA le ha suministrado; por esa razón, este año se está regularizando su cobro mensual y realizado el cobro retroactivo desde el mes de noviembre de 1997 a enero de 2025″.

Resulta y acontece que una auditoría de Aresep reveló que desde 1987 se firmó un convenio que le otrogaba a la muni un descuento del 92% para el costo del servicio.

“Actualmente, a un usuario residencial del AyA, que consume 15m3, se le cobran 7,865 colones”, aclaró el AyA en su comunicado.

“No obstante, a un usuario de la Municipalidad de Cartago, con ese mismo consumo, se le cobran 2,550 colones. Este tipo de diferencia se viene presentando desde noviembre de 1997 a la fecha”.

Desde entonces se está pidiendo poner en regla ese trato especial y es por eso que se estaría realizando un cobro retroactivo en los próximos meses.