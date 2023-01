Casio aprovecha alusión de Shakira para “sacar pecho”

Casio, la reconocida marca de relojes y calculadoras entre otros equipos electrónicos, aprovechó el momento de popularidad que están viviendo desde la noche del miércoles cuando se estrenó el más reciente sencillo de la artista colombiana Shakira.

Esto porque en una de las estrofas, la cantante y compositora le dice al exfutbolista y pareja suya por 12 años, Gerard Piqué, que “cambiaste un Rolex por un Casio”, lo que ha desatado un debate sobre la calidad y duración de la marca, lo que ha aprovechado la compañia para hacerse eco.

En uno de sus mensajes en Twitter la empresa recordó uno de sus modelos con variedad de funciones

Podrá Shakira criticarnos diciendo: «cambiaste un Rolex por un Casio», pero jamás salió un Rolex con calculadora, micrófono y antena de radio integrada como el Casio TM-100.



Casio 1 - Rolex 0 pic.twitter.com/fKVpOx4AsV — C A S I O™ (@Casio0ficiaI) January 12, 2023

El representante de la marca fue más allá y como Shakira jugó también en el nombre de su “sustituta”, ellos sacaron pecho recordando que duran toda la vida.

Y en la subsidiaria de España, donde surgió todo este novelón, no se podían quedar atrás y lo reconocieron jugando con otra de sus características, la resistencia al agua.

Y si usted aún no sabe de qué estamos hablando porque no ha escuchado la última canción de la barranquillera, aquí se la dejamos para que no quede detrás del palo.

