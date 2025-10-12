Nacional

Caso por fiebre amarilla tiene al Ministerio de Salud y a la Caja en alerta máxima

Una turista estadounidense, de 29 años, entró contagiada de fiebre amarilla al país.

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega
Composición fotográfica hecha con dos fotografías. A la izquierda, una vacuna; a la derecha, el mosquito Aedes aegypti, transmisor de la fiebre amarilla.
Hay peligro de contagio de fiebre amarilla en San Carlos, por eso las autoridades sanitarias están alertas. (Archivo)

El Ministerio de Salud confirmó este domingo 12 de octubre que tiene las alarmas encendidas en La Fortuna de San Carlos para evitar posibles contagios de fiebre amarilla.

LEA MÁS: ¿Qué síntomas provoca la fiebre amarilla y cómo se puede prevenir?

Lo anterior, debido a que una estadounidense, de 29 años, ingresó a Costa Rica procedente de la zona amazónica de Perú contagiada de fiebre amarilla.

Las primeras horas de este domingo han servido para que las autoridades aumenten la vigilancia en La Fortuna, lugar al que llegó a pasear la estadounidense.

“El doctor Alexander Sánchez Cabo, gerente médico de la Caja, indicó que desde tempranas horas de la mañana los equipos de vigilancia epidemiológica de la Caja y del Ministerio de Salud se encuentran realizando el estudio de contactos y el cerco epidemiológico en los lugares donde la paciente estuvo, incluyendo la zona de La Fortuna de San Carlos.

LEA MÁS: Se confirma un caso positivo de fiebre amarilla en Costa Rica

“Se han emitido las indicaciones a las personas que pudieron haber tenido contacto con la paciente y se mantienen todas las medidas de control y seguimiento necesarias. La paciente se encuentra estable en la UCI, recibiendo atención continua y exámenes complementarios para su evolución favorable”, explicó el doctor Sánchez Cabo", detalló la Caja mediante un comunicado.

Hombre cruzrojista vacuna a mujer, que está de espaldas.
El país ha trabajado la vacunación contra la fiebre amarilla con fuerza, sin embargo, ya nos entró una turista contagiada. (Cortesía Ministerio de Salud )

LEA MÁS: Los problemas mentales de Costa Rica van a ir en aumento si las familias no ponen de su parte

La Caja recuerda a la población la importancia de cumplir con los requisitos de vacunación antes de viajar a países donde la fiebre amarilla es endémica, así como mantener medidas de protección personal contra las picaduras de mosquitos, como el uso de repelente, ropa de manga larga y mosquiteros.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Peligro de contagioalarmas encendidasuna estadounidense de 29 añosfiebre amarillaLa Fortuna de San Carlos
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.