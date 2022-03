Catalina Rivera, exintegrante de ‘A todo dar’, capacita a mujeres para ayudarlas a salir adelante

Un sinfín de mujeres tienen la capacidad y la voluntad para salir adelante y lo hacen por su cuenta todos los días.

Otras agradecen que alguien les dé un empujoncito y las convenza de lanzarse al agua sabiendo que pueden alcanzar sus metas, por eso en el marco del Día Internacional de la Mujer, Catalina Rivera quiere ofrecer un curso que, sin duda, ayudará a más de una a agarrar valor.

Catalina Rivera Catalina Rivera, ex A todo dar y empresaria busca promover el empoderamiento femenino a través de cursos que ayuden a las mujeres. Foto: Cortesía (Cortesía)

Claro que ustedes recuerdan a Catalina, quien años atrás fue una de las modelos del exitoso programa “A todo dar”.

Hoy es una exitosa empresaria que supo dejar atrás los obstáculos que se le presentaron --y que incluso la llevaron a estar cerca de la muerte-- para ayudar a otras mujeres.

Después de su paso por la televisión, Catalina se dedicó a estudiar; primero fue Administración de Empresas y abrió tres tiendas de ropa, pero una enfermedad que hacía que le dieran ataques de pánico la obligó a venderlo todo.

[ Especialista en cejas les regala alegría a sobrevivientes de cáncer con su iniciativa ]

Dice que al inicio los ataques eran tan leves y no sabía identificarlos. Explica que son como un monstruo, van creciendo y llegan a paralizar a la persona.

“Sentía como cuando a uno se le baja la presión y fue subiendo tanto que me mandaron a la psiquiatra y esta me medicó tanto que no tenía la capacidad de caminar de la cama al baño”, recordó.

Para tratar de superarlos se fue a mochilear por el mundo dos años. Paseó por 70 países y al volver a Tiquicia traía la idea de construir algo que edificara, la aportara a la sociedad y le alimentara el alma. Se metió a estudiar una maestría en el INCAE para aprender cómo conseguir lo que deseaba y después empezó a desarrollar un proyecto social al que bautizó “Boca roja”.

Desde ese espacio es que ofrece cursos de progreso y crecimiento personal enfocados en mujeres. Abarcan temas tan diversos como la maternidad o cómo ser una alta ejecutiva.

“Se llama Boca roja porque desde la boca se expresan las emociones y los sentimientos; al hablar se demuestra qué tan preparada está la persona, de ella salen palabras que construyen o destruyen, permiten levantar la voz, etc. Y roja porque esta tiene muchos estereotipos, como que quienes se la pintan de ese color son prostitutas, pero las que se atreven son aquellas a las que no les importa el qué dirán, son mujeres valientes”, explicó.

Catalina sueña con una sociedad en la cual las mujeres busquen más poder sobre sí mismas que sobre los hombres.

[ Ex A todo dar busca pegarla con sus shows de stand up comedy para mujeres ]

Buen regalo

Para hacerles honor a las mujeres en su día se les regalará el curso “Mujeron”, que tiene varios objetivos.

El curso es para construir el amor propio, desarrollar autoconfianza y mejorar la autoestima con la idea de que las mujeres ganen independencia, aprendan a defenderse, a poner límites, a trabajar sus complejos e inseguridades para superarlos.

El curso es gratis para mujeres que vivan en Costa Rica, pero el proyecto está disponible para todas las de habla hispana.

Catalina Rivera Si quiere aprovechar el curso solo debe inscribirse en el Facebook o Instagram Cata Rivera Coach. Foto: Cortesía (Cortesía)

Otros cursos disponibles ya en boca-roja.com son “Voltaje” y “Disciplina con amor” y hay siete en proceso.

Los cursos duran tres horas cada uno e incluyen los materiales y el libro de trabajo; lo bueno es que queda disponible toda la vida, así que es posible regresar a verlo cuando haga falta refrescar lo aprendido.

Los otros cursos sí tienen un costo, por ejemplo, los de maternidad van desde los ¢9.000 hasta ¢30.000.

“Son temas que uno necesita hacerlos sola, donde nadie lo moleste porque abarcan procesos que haya tenido la mujer, procesos familiares que hacen un análisis de su crianza, la forma en la que vive, cómo hace las cosas.

“Cada persona es distinta y uno necesita tomarse su tiempo y estudiarse para ver cómo hace para cambiarlo”, explicó.

[ Beligo Atencio, la primera mujer indígena que es oficial de la Fuerza Pública ]

Un repaso al pasado

Catalina recuerda que ella de niña era muy tosca, no le gustaba jugar con barbies; lo suyo eran más bien los cuadraciclos, por eso a su mamá se le ocurrió meterla en un curso de modelaje con Marianela Odio.

Pero como aquello no le gustaba, se escapaba a jugar maquinitas (tragamonedas).

Pese a estar 11 años en el modelaje, nunca participó en ninguna pasarela. Foto: Facebook.

Un día en que sí fue al curso de modelaje se encontró con que estaban haciendo un “casting” y la directora de la academia le pidió que se quedara para rellenar y la escogieron. Asegura que no quería, pero al escuchar cuánto le pagarían no tuvieron que decirle dos veces, así empezó.

“Pasé de ser la modelo a alguien a la que le gusta la educación”, dice ahora.

Trabajó en televisión desde los 16 años hasta los 27 y en diferentes programas; estuvo (además de A todo dar) en Destinos TV, VM Latino y en Turista inteligente, entre otros.

Hoy se le ve muy bien, radiante, tranquila.

El curso gratuito será el sábado 12 de marzo a las 4 p.m. No tiene ningún requisito y es virtual. Puede seguir a Catalina en sus redes sociales, inscribirse y conocer más de sus cursos en “Feis” e Instagram Catariveracoach o seguirla en Spotify Soul sessions y Boca Roja en Youtube.

[ Maestra a la que le afecta viajar duerme en la escuela para trabajar mejor con los niños ]