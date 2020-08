“Si hemos hecho bien las cosas durante (casi) 160 días, creo que las podemos seguir haciendo así. No tenemos ni idea de adónde es (el caso), ni quién es (la persona), lo que hicimos fue un llamado a la comunidad a no preguntar quién es ni dónde vive, sino a solidarizarnos con respeto, con humildad y con sencillez y desde ya ponernos a trabajar para que ni esa ni ninguna familia que vayan a verse contagiadas, no tengan ninguna necesidad”, dijo el gobernante local.