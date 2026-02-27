CCSS pide embargar bienes a diputado electo José Miguel Villalobos por deuda de ¢312 millones

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó el embargo de bienes y de los conceptos legalmente embargables al diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña, por una deuda que supera los ¢312 millones, según dio a conocer CR Hoy.

De acuerdo con el director de Cobros de la institución, Luis Diego Calderón, ya se gestionaron las solicitudes de embargo correspondientes.

La deuda, al 20 de noviembre de 2025, se divide en ¢149 millones como patrono físico y ¢162 millones como trabajador independiente.

Un informe de Auditoría revelado por ese medio señala que la CCSS ha tenido dificultades para ubicarlo físicamente y ejecutar el cobro, pese a que existen 21 procesos judiciales en su contra, varios de ellos en etapa de ejecución.

Incluso, la institución estuvo cerca de declarar parte del monto como irrecuperable ante la ausencia de bienes inscritos a su nombre.

En cuanto al salario legislativo, criterios de la Asamblea Legislativa y fallos de la Sala Constitucional establecen que la remuneración de los diputados es embargable, por lo que podría aplicarse retención si existe orden judicial.

