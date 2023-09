Cerca de 44 mil nuevos votantes no podrían participar en las elecciones municipales

Las próximas elecciones municipales tendrían 152.195 nuevos votantes, según el más reciente corte del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE. De ese total, casi 44 mil aún no solicitan la cédula, y por lo tanto, no aparecen empadronados para ese proceso electoral.

Casi 44 mil nuevos votantes tienen pendientes la solicitud de su cédula. Si lo hacen después del 3 de octubre, no podrán votar en las elecciones municipales. (Jose Cordero)

De no hacerlo, no podrán participar en esas votaciones. Y para que eso sí ocurra, los electores por primera vez pendientes del trámite tienen un mes exacto para completarlo.

“Con corte a julio anterior, 43.797 nuevos electores todavía no han solicitado su cédula y, por lo tanto, no están empadronados; es decir, corren el riesgo de no poder votar a menos que soliciten la cédula de identidad a más tardar el próximo 3 de octubre”, informó el TSE.

Según la base de datos de nacimientos del Tribunal, entre el 7 de febrero de 2004 y el 4 de febrero del año 2006, nacieron en territorio nacional 143.292 personas , que serán considerados como nuevos electores, al inscribirse a más tardar el 3 de octubre.

Esa es la población que de la elección nacional de febrero 2020 a la elección municipal de febrero próximo cumplieron o cumplirán 18 años, la edad mínima en nuestro país para votar.

A ellos se suman 8.903 personas que obtuvieron su naturalización costarricense, y recibieron su respectiva carta o documento que oficializó dicha condición, durante ese periodo.

De la cantidad de nuevos electores pendientes de solicitar su cédula, 22.536 son hombres y 21.261 son mujeres.