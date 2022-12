Chancero de la suerte: “Agüizote fue el 70 por la tremenda goleada (de España a la Sele)”

A eso de las cinco de la tarde de este viernes 16 de diciembre, hablamos con el sancarleño Luis Gerardo Sibaja Mora, quien es conocido como el “chancero de la suerte”, porque no se cansa de repartir millones a los que le compran chances y lotería.

En ese momento recién comenzaba a descansar después de haber vendido hasta el último pedacito del gordo navideño que tenía en las manos.

“Nada. Si me llama para que le guarde un pedacito le digo que es imposible. Se me acabó. Lo vendí todo. Acabo de terminar de trabajar y ya no me quedó nada para el fin de semana, gracias a Dios”, fue lo primero que nos dijo el norteño.

Don Luis Gerardo cumple 68 años el próximo 10 de enero. (Eduardo Vega Arguijo)

Es que a don Gerardo, por la fama que tiene, lo buscan mucho en los sorteos normales y cuando es uno extraordinario, aún más. Cuando hablamos de la navideña ni se diga, le llegan a pulsear la suerte gente de todo Costa Rica.

Después de casi dos meses de locura, vendiendo durante 11 horas al día, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, nos regaló unos minuticos para respondernos unas preguntitas de esa venta loca que cada día va en aumento, porque según nos confirmó, lógicamente sin dar números, hasta rompió su propio récord de ventas en este gordo 2022.

- ¿Por qué le dicen el chancero de la suerte?

Es que, gracias a Dios, he repartido millones con la lotería. Vea, vendí ¢1.390 millones de uno de los acumulados más grandes de la historia. En la navideña del 2019 vendí ¢1.000 millones del mayor (salió el 15 con la serie 589) y el año pasado vendí 10 pedazos del mayor, en total, ¢800 millones (el 19 con la serie 613). Espero este 2022 vender otro montón de millones.

- ¿En verdad ya se le acabó la navideña?

Totalmente. No me quedó ni un pedacito. Le cuento que yo comencé a vender el gordo desde que salió a la venta, llevo casi dos meses vendiéndolo, fue una locura este año.

- ¿Toda la vendió en Ciudad Quesada?

Como siempre, y en el mismo lugar de toda la vida. Ojo, eso no significa que toda mi lotería se la vendí a sancarleños, a mí me llega a comprar lotería gente de todo el país. Es bien vacilón, porque la gente siempre se me reporta, me saluda, me pide sus números y me dice de dónde son, por eso sé que este 2022 me llegó gente desde Peñas Blancas hasta Paso Canoas.

De todas partes del país buscan a este chancero que ya ha repartido millones. (Eduardo Vega Arguijo)

- ¿Fue una venta loca?

Completamente. Este gordo navideño 2022 fue una locura. A mí me hacían filas grandísimas para comprarme. Siempre para las cinco de la tarde le tenía que decir a un hijo que me ayudara contando gente en la fila para decirle a varios que ya no más que hasta el otro día. Si por la gente fuera, yo vendo hasta las 10 de la noche. De locos, este año fue de locos.

- ¿Algún pacho?

No es pacho, pero sí es algo diferente. Como la Junta (de Protección Social) sacó una quinta emisión (la E5) con enteros de 10 pedazos que paga un máximo por entero de ₡400 millones, mucha gente se confundió por culpa de las redes sociales, en donde empezaron a publicar que se estaba vendiendo lotería falsa. No era falsa y tenía que explicarle bien a la gente, incluso me llamaron para reclamarme que estaba vendiendo lotería falsa y hasta la Policía se me acercó para que les aclarara. Por dicha la gente comprendió y se informó mejor.

- ¿Cuál fue el número que más le pedían?

En eso sí la gente jamás cambia, siempre es la fecha el número más pedido, o sea, para este año fue el 18, no tanto el 81, al revés, aunque sí pidieron bastante, pero el 18 me lo pidió todo el mundo y qué va, ya desde hace unos 20 días era casi imposible conseguirlo. La fecha del sorteo siempre es el número más buscado.

- ¿Algún otro?

Bueno, déjeme decirle que sí le hicieron este año la pega al 18. Todo cambió a partir del pasado 23 de noviembre, porque ese día España nos metió 7-0 en el Mundial de Catar y se volvió una locura con la gente pidiéndome el 70. No querían jugar el 07, el agüizote fue con el 70 por la tremenda goleada. Como es un número alto es algo extraño.

Este 2022 cumple 50 años de vender lotería en su amado San Carlos.

- ¿Por qué cree que la gente de todo el país lo busca tanto?

Hay dos motivos: el primero, que muchísima gente sabe que he repartido millones y que me encanta repartir millones, esa es mi vida, alegrar a las familias del país. El segundo, que yo vendo a precio, yo no le meto un cinco más a la lotería. La gente me hace fila totalmente confiada de que cada pedacito se lo iba a vender a dos mil colones y el entero a ochenta mil colones, eso le da a uno credibilidad con los clientes. No especulo, no me gusta, eso no se debe hacer.

- ¿Está seguro que le llega gente de todos lados?

Le cuento. Vieras que vacilón porque a mí me llega gente con mi foto en el celular porque no me conocen en persona y andaban preguntando en Ciudad Quesada sobre mí, porque solo conmigo quieren comprar, por eso recibí de Ciudad Neily, Liberia, Nicoya, Limón, en fin, todo el país, porque incluso conversé un rato con gente de Puntarenas que me llegó. La gente me compra la lotería y la frota en mi carro, en mi espalda, me dicen que es para la suerte. Agradezco mucho ese cariño.

- ¿Cuál sale de premio mayor?

No me atrevo a adelantar números. Sí le digo dos cosas: Espero que quede bien repartido porque me compró gente de todo el país y que se lo gane gente que realmente necesita. Bueno, le digo una tercera, espero que yo venda otra vez parte del mayor para que la gente siga confiando en este humilde sancarleño.