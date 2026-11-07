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Chances de la JPS de este viernes 6 de noviembre dejó nuevos millonarios: estos fueron los resultados

Sorteo pagó 240 millones de colones en dos emisiones al premio mayor

Por Manuel Herrera

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La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes el sorteo de Chances cuyas combinaciones ganadoras dejaron nuevos millonarios en Costa Rica.

Pasadas las 7:30 de la noche, las tómbolas definieron las tres combinaciones ganadoras para este viernes 6 de noviembre.

Chances de la JPS
El sorteo de Chances de la JPS se jugó pasadas las 7:30 de este viernes. (Facebook/Facebook)

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El premio mayor del sorteo 7.084 pagó 240 millones en dos emisiones; es decir, 120 millones por entero.

Los números ganadores

Las tres combinaciones ganadores fueron las siguientes:

Premio mayor: número 96; serie 530.

Segundo premio: número 69; serie 105.

Tercer premio: número 32; serie 254.

Chances de la JPS
El sorteo de Chances de la JPS pagó este viernes al premio mayor 240 millones en dos emisiones. (Facebook/Facebook)

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Reclame lo ganado

Recuerde que puede hacer efectivo el premio en las instalaciones de la JPS, en San José, en comercios autorizados y bancos como el Banco de Costa Rica.

Si realizó la compra por el canal electrónico de la JPS, el dinero ganado será depositado automáticamente a la cuenta registrada en el sistema.

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Junta de Protección SocialChances Costa Rica
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008