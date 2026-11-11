Chances del martes 10 de noviembre: estos son los números y series favorecidas

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 10 de noviembre el sorteo de los Chances, cuyo premio mayor era de ₡160 millones, dividido en dos emisiones.

El sorteo de este martes 10 de noviembre repartió millones. (Cortesía/Cortesia)

El sorteo comenzó pasadas las 7:30 p.m. y estos fueron los números favorecidos:

Premio mayor: 27, serie 525.

27, serie 525. Segundo premio: 69, serie 919.

69, serie 919. Tercer premio: 09, serie 737.

¿Dónde se pueden cambiar los premios?

Si usted resultó favorecido, puede reclamar el premio en las oficinas de la JPS o en alguno de los bancos autorizados.

Para realizar el trámite, es importante presentar el pedacito o entero en buen estado.

En caso de haber comprado el número mediante la plataforma en línea, el ganador debe revisar su cuenta bancaria para verificar el depósito del premio. Si todavía no aparece reflejado, deberá esperar a que la transacción sea procesada.