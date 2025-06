Chances: Estos fueron los números ganadores para el sorteo de este martes 17 de junio

El sorteo de los Chances para este martes 17 de junio se acaba de jugar y los números ganadores están recién salidos del horno.

Así que si usted tiene la costumbre de jugar y no pudo ver el sorteo, a continuación le dejamos los números ganadores. ¿Quién quita un quite, y quizás tenga un par de millones extra y no se había dado cuenta?

Estos fueron los números ganadores del sorteo de los chances de este martes 17 de junio. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El premio mayor fue para el número 65 con la serie 381. Este premio paga ¢80 millones de colones.

El segundo, por el cual se pagan ¢25 millones, se lo llevó el número 07 con la serie 693.

Finalmente, el tercer premio fue para el número 21 con la serie 137. Recuerde que este premio paga ¢7 millones.

Una vez más, el Acumulado 2 no se quiso asomar, lo que quiere decir que el premio subió a ¢575 millones en dos emisiones.

En este momento quedan 52 bolitas con premios extra y solo una con la tan esperada palabra “Acumulado”.

