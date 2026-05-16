Chances viernes 15 de mayo: estos son los números ganadores del sorteo de la JPS

Si jugó Chances este viernes 15 de mayo, preste mucha atención a los números favorecidos en el sorteo de la Lotería Popular de la Junta de Protección Social (JPS).

A las 7:30 de la noche, desde el auditorio de la JPS, en San José, inició el juego que ya eligió los tres primeros números ganadores.

La JPS pagó 240 millones en dos emisiones al número favorecido en el sorteo de Chances de este 15 de mayo. (Facebook/Facebook)

Números ganadores de Chances

Las combinaciones premiadas del sorteo fueron:

Premio Mayor: número 82, con la serie 007.

número 82, con la serie 007. Segundo premio: número 76, con la serie 273.

número 76, con la serie 273. Tercer premio: número 43, con la serie 486.

El premio mayor de Chances paga ¢240 millones en dos emisiones, según anunció la JPS.

¿Y el Acumulado?

Para este 15 de mayo, el botín del sorteo del Acumulado estaba en 611 millones en dos emisiones.

La bolita que salió fue en blanco que, según explicó la JPS, esa bolita equivalía a un premio de 2 millones de colones.

Las combinaciones favorecidas con ese premio fueron la de la serie 237 con el número 49 y la de la serie 484 con el número 97.