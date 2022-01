Chef con maestría en Francia golpeado por pandemia vende sus postres en las calles de Alajuela

Don José Alberto García Villarreal, un chef profesional graduado en Francia y gatísimo en los postres, recibió un golpe muy fuerte por la llegada de la pandemia, pero él no se cruzó de brazos.

Hoy vende delicas dulces, una de sus especialidades, en las calles de Alajuela y lo hace todos los días, sin aflojar.

“Soy chef profesional, pero un título no paga recibos, por eso me tiré a la calle, uno tiene cuentas y debe echar para adelante”, fue lo primero que nos dijo este pulseador que vive ahora en San Pedro de Santa Bárbara de Heredia y a quien muchos llaman “el señor de los postres”.

Orgullo. Don José vende con orgullo en la calle porque, como él mismo dice, lo hacen honradamente. Cortesía. (Cortesía)

Nos cuenta don José que en el 2017 se echó al agua y puso un restaurante en el mercado Borbón, en San José, que se llamaba “Los Comales Tipical Food” y se especializaba en comidas típicas costarricenses. Iba tan bien que abrió un segundo local en Plaza Ferias, Alajuela.

“Gracias a Dios, a la gente le gustó mucho la cuchara del restaurante y el asunto comenzó a caminar muy bien desde el inicio. Tenía diez personas trabajando conmigo entre los dos restaurantes, pero nos cayó la pandemia...”, detalla.

“Los cierres totales nos golpearon durísimo, nos decían que sí podíamos vender, pero a puerta cerrada; eso fue fatal, además, como no había gente en San José porque todo estaba cerrado, no había a quién venderle. Fueron días en los que, si acaso, hacíamos cinco mil colones en ventas por día, con eso no se lograba pagar ni el alquiler del local. Con mucho dolor tuve que tomar la decisión de cerrar”, recuerda.

Cinco tejitas. Cada sabroso postre vale cinco tejitas y no crean, ya tiene clientela fija. Cortesía. (Cortesía)

Fue en setiembre del 2020 cuando vio que había camino por otro lado y se lanzó al agua con la venta de postres por las calles de su muy querida Alajuela. Lo hizo allá pues por muchos años vivió cerca de los Tribunales de Justicia manudos.

“El día que cerramos el restaurante en Alajuela llegué a la casa con treinta postres que no se vendieron y no los iba a dejar que se perdieran; le dije a mi esposa que metidos en la casa no se iban a vender, que la plata estaba en la calle y fue así como salí a vender y, gracias a Dios, se vendieron los treinta. Eso me demostró que a la gente le gustó mi producto y así fue como tomé la decisión de vender en la calle”, explica.

Don José es un chef muy preparado, tiene además una maestría en administración de cocina en Le Roi de la Table Ecole de Cuisine, en Francia, donde sacó el título en el 2013.

Buena experiencia

Antes de la pandemia tuvo bretecito como instructor culinario en la Universidad Latina, en la Asociación Nacional de Chef y en O`Sullivan Culinary. Sus experiencias en la cocina también las publicó en la revista Sabores y compartió su saber en el programa Giros, de Repretel.

Su cuchara es conocida y ganadora. Don José ganó el segundo lugar en la Copa Culinaria Continental en postres “petit four” (postres en miniatura) y el cuarto lugar en la misma Copa en la que participó gente de 25 países.

Nada lo detienen. Cuando arrancó sus ventas en la calle era invierno, por eso ya sabe lo que son los aguaceros y no se arruga. Cortesía. (Cortesía)

“Estoy muy agradecido con Dios y con la gente porque pago el alquiler, la comida y los recibos vendiendo en la calle desde hace año y medio. No me puedo quejar. Hay gente que me ha criticado porque soy chef profesional y ando en la calle vendiendo, creo que es porque no han caminado en mis zapatos, no entienden lo profundo de la huella que uno va dejando”, asegura.

Don José ya le cogió cariño a la calle, por supuesto que le encantaría contar con un trabajo formal como chef; sin embargo, ahora su prioridad es seguir siendo el gran apoyo para su esposa --doña Bellanira Quirós, de 40 años--, quien desde hace un año batalla contra el cáncer.

Sueños intactos

“También la calle me deja hasta para comprar algunas medicinas adicionales que ocupa mi esposa. Sí espero dejar las calles, trabajar en un lugar fijo; sin embargo, he ido a varias pruebas, pero o no me llaman o bien ofrecen menos del mínimo y trabajando doce horas o más al día, eso es complicado”, reconoce.

Naturalmente, pese a las dificultades, sigue con sus sueños intactos: quiere casa propia, poner un localito, no muy grande (incluso una ventanita), en la cual pueda vender sus deliciosos postres y otros tipos de comida, sobre todo las típicas, otra de sus especialidades.

Premiado. Don José es profesional y ha recibido premios internacionales por su cuchara. Cortesía. (Cortesía)

Está convencido de que logrará cada uno de esos sueños porque no afloja, es bien pulseador.

Usted podrá verlo con su hielera cargada de sabor, con mascarilla, guantes y alcohol en gel, por las calles de Alajuela centro, también en Villa Bonita o en San Antonio del Tejar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 2021 cerró con 350.990 personas desempleadas, de las cuales 293.648 tienen la misma condición de don José, tienen buena experiencia.

Este chef es una de las 243.023 personas que quedaron sin bretecito por problemas del mercado, o sea, falta de cliente en su restaurante, como es su caso.

A don José lo pueden encontrar en el 6323-8153.